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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

На Башкирию надвигаются морозы до -28 градусов

Похолодание до -28 градусов ожидает Башкирию во второй половине недели

23 января 2024, 04:55
Фото: 1MI

На Башкирию надвигаются морозы до -28 градусов

Данные следуют из прогноза Башгидрометцентра.

Во вторник, 23 января, температура воздуха днем составит от -11 до -16°. Без существенных осадков. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений.

В четверг, 24 января, температура воздуха ночью составит в среднем -15, -20°, при прояснениях -23, -28°, днем столбики термометров поднимутся до -9, -14°. Вновь без существенных осадков. Ветер южный умеренный.

В пятницу, 25 января, температура воздуха ночью -15, -20°, при прояснениях -23, -28°, днем -9, -14°. Без существенных осадков. Направление и интенсивность порывов ветра останутся без изменений.

#Уфа#Погода#Снег#Азамат Нухов#Холодная погода#Башгидрометцентр#Морозы
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