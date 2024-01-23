Похолодание до -28 градусов ожидает Башкирию во второй половине недели

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:59
Во вторник, 23 января, температура воздуха днем составит от -11 до -16°. Без существенных осадков. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений.
В четверг, 24 января, температура воздуха ночью составит в среднем -15, -20°, при прояснениях -23, -28°, днем столбики термометров поднимутся до -9, -14°. Вновь без существенных осадков. Ветер южный умеренный.
В пятницу, 25 января, температура воздуха ночью -15, -20°, при прояснениях -23, -28°, днем -9, -14°. Без существенных осадков. Направление и интенсивность порывов ветра останутся без изменений.