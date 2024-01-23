Авиакомпания сделала важное заявление пассажирам рейса Уфа-Москва

Вылет рейса Уфа-Москва был задержан почти на сутки. Из-за опоздания самолета, прибывшего с другого рейса, возникли задержки в расписании вылетов из аэропорта «Уфа». В частности, рейс в столицу, который обслуживается авиакомпанией «Уральские авиалинии» и на который было зарегистрировано 129 пассажиров, первоначально запланированный на 21:00 22 января, был отменен и не смог вылететь в назначенное время. Ситуация повторилась и на следующий день, 23 января, когда вновь планировавшийся полет на 12:30 был задержан до 21:10.