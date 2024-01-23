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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Уфе почти на сутки задерживается вылет самолета в Москву

Авиакомпания сделала важное заявление пассажирам рейса Уфа-Москва

23 января 2024, 12:34
Фото: 1MI

В Уфе почти на сутки задерживается вылет самолета в Москву

Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Вылет рейса Уфа-Москва был задержан почти на сутки. Из-за опоздания самолета, прибывшего с другого рейса, возникли задержки в расписании вылетов из аэропорта «Уфа». В частности, рейс в столицу, который обслуживается авиакомпанией «Уральские авиалинии» и на который было зарегистрировано 129 пассажиров, первоначально запланированный на 21:00 22 января, был отменен и не смог вылететь в назначенное время. Ситуация повторилась и на следующий день, 23 января, когда вновь планировавшийся полет на 12:30 был задержан до 21:10.

На время ожидания авиакомпанией пассажирам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорт выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Уфы, обеспечение их напитками, питанием и размещение в гостинице. В случае выявления нарушений прокуратура примет меры реагирования.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Виалина Ахсанова#Задержка самолёта#Самолёт
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