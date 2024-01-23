Медицинский эксперт объяснил, как использовать азот безопасно

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Врач Василий Викторович Власов прокомментировал данную ситуацию и подчеркнул важность осторожного использования азота. Он объяснил, что это вещество полезное, но при неправильном обращении может вызвать обморожение или испуг. Количество азота имеет значение для его безопасности. В случае ожогов второй степени повреждения не глубокие, поэтому ребенку повезло, пишет ИА RuNews24.ru.
Врач также отметил, что правильное использование азота безопасно. Он привел два случая, когда люди пострадали из-за неправильного применения безобидных веществ. Например, люди задохнулись от атмосферы углекислоты, возникшей после броска сухого льда в бассейн. Также был случай с закисью азота, когда пара погибла, запустив газ в автомобиле и оставшись без кислорода.
Таким образом, безопасные вещества могут привести к печальным последствиям при неправильном использовании. Сам азот может быть полезным для охлаждения пищи, но требует аккуратного обращения. Вероятно, исполнители на празднике не справились с веществом должным образом.