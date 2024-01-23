Медицинский эксперт объяснил, как использовать азот безопасно

Врач также отметил, что правильное использование азота безопасно. Он привел два случая, когда люди пострадали из-за неправильного применения безобидных веществ. Например, люди задохнулись от атмосферы углекислоты, возникшей после броска сухого льда в бассейн. Также был случай с закисью азота, когда пара погибла, запустив газ в автомобиле и оставшись без кислорода.