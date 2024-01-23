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Медицинский эксперт объяснил, как использовать азот безопасно

Медицинский эксперт объяснил, как использовать азот безопасно

23 января 2024, 09:09
Фото: 1MI
СМИ ранее сообщили о происшествии, связанном с использованием жидкого азота во время праздника в семейном парке «Zамания» в ТЦ «Калейдоскоп» в Москве. Десятилетняя девочка пострадала, когда аниматор неожиданно облил ее азотом. Ребенка доставили в больницу со второй степенью ожогов рук и ног.

Врач Василий Викторович Власов прокомментировал данную ситуацию и подчеркнул важность осторожного использования азота. Он объяснил, что это вещество полезное, но при неправильном обращении может вызвать обморожение или испуг. Количество азота имеет значение для его безопасности. В случае ожогов второй степени повреждения не глубокие, поэтому ребенку повезло, пишет ИА RuNews24.ru.

Врач также отметил, что правильное использование азота безопасно. Он привел два случая, когда люди пострадали из-за неправильного применения безобидных веществ. Например, люди задохнулись от атмосферы углекислоты, возникшей после броска сухого льда в бассейн. Также был случай с закисью азота, когда пара погибла, запустив газ в автомобиле и оставшись без кислорода.

Таким образом, безопасные вещества могут привести к печальным последствиям при неправильном использовании. Сам азот может быть полезным для охлаждения пищи, но требует аккуратного обращения. Вероятно, исполнители на празднике не справились с веществом должным образом.

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