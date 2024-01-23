Компания-владелец Falcon 10 не имела разрешения на санитарные полеты

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Об этом пишет RT, напоминая, что у следствия есть вопросы к пилотам Аркадию Грачеву и Дмитрию Белякову, которых пока невозможно допросить, поскольку они остаются на территории Афганистана. В материалах уголовного дела у летчиков статус потерпевших.
Владельцами предприятия в равных долях являются бывшие супруги Екатерина Агапова и Аркадий Грачев. Агапова настаивает, что ей о полете бывшего мужа ничего известно не было.
Перелет на Falcon 10 родные погибшей Анны Евсюковой организовали через страховую компанию. При этом у владеющей самолетом «Атлетик-групп» не было ни опыта санитарных перевозок, ни права на них. Отсутствовали соответствующие права и у компании «Джет Аэро», через которую пилоты Грачев и Беляков тоже могли организовать перелет.
На данный момент известно о четверых выживших и двоих погибших после крушения самолета Falcon 10.