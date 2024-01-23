Компания-владелец Falcon 10 не имела разрешения на санитарные полеты

Перелет на Falcon 10 родные погибшей Анны Евсюковой организовали через страховую компанию. При этом у владеющей самолетом «Атлетик-групп» не было ни опыта санитарных перевозок, ни права на них. Отсутствовали соответствующие права и у компании «Джет Аэро», через которую пилоты Грачев и Беляков тоже могли организовать перелет.