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Компания-владелец Falcon 10 не имела разрешения на санитарные полеты

Компания-владелец Falcon 10 не имела разрешения на санитарные полеты

23 января 2024, 16:49
Фото: 1MI
У компании, самолет которой на днях потерпел аварию в Афганистане, не было лицензии на проведение санитарных авиарейсов.

Об этом пишет RT, напоминая, что у следствия есть вопросы к пилотам Аркадию Грачеву и Дмитрию Белякову, которых пока невозможно допросить, поскольку они остаются на территории Афганистана. В материалах уголовного дела у летчиков статус потерпевших.

Владельцами предприятия в равных долях являются бывшие супруги Екатерина Агапова и Аркадий Грачев. Агапова настаивает, что ей о полете бывшего мужа ничего известно не было.

Перелет на Falcon 10 родные погибшей Анны Евсюковой организовали через страховую компанию. При этом у владеющей самолетом «Атлетик-групп» не было ни опыта санитарных перевозок, ни права на них. Отсутствовали соответствующие права и у компании «Джет Аэро», через которую пилоты Грачев и Беляков тоже могли организовать перелет.

На данный момент известно о четверых выживших и двоих погибших после крушения самолета Falcon 10.

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