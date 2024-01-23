Кадровые перестановки, митинг-концерт и фейковое письмо Хабирова

Глава Башкирии внёс изменения в состав Совета по правам человека республики. Место предпринимателя Азамата Галина займёт поэтесса, писательница и переводчица Лариса Абдуллина. Указ об этом появился на сайте правовой информации. Что стало причиной изменений в составе Совета по правам человека, неизвестно. Однако в ноябре 2023 года Азамат Галин, давая интервью изданию «Пруфы», заявлял, что уголовное дело в отношения Фаиля Алсынова*, приговорённого к 4 годам колонии общего режима, стало результатом «недоработки внутренней политики». Самого Алсынова бывший член Совета по правам человек назвал тем, «кто мог бы приносить пользу» и «с кем можно работать».