Кадровые перестановки, митинг-концерт и фейковое письмо Хабирова

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Глава Башкирии внёс изменения в состав Совета по правам человека республики. Место предпринимателя Азамата Галина займёт поэтесса, писательница и переводчица Лариса Абдуллина. Указ об этом появился на сайте правовой информации. Что стало причиной изменений в составе Совета по правам человека, неизвестно. Однако в ноябре 2023 года Азамат Галин, давая интервью изданию «Пруфы», заявлял, что уголовное дело в отношения Фаиля Алсынова*, приговорённого к 4 годам колонии общего режима, стало результатом «недоработки внутренней политики». Самого Алсынова бывший член Совета по правам человек назвал тем, «кто мог бы приносить пользу» и «с кем можно работать».
В Уфе, припаркованные вдоль дороги автомобили, мешающие уборке снега специализированным машинам, будут эвакуировать. Если водитель, не нарушил правил ПДД, то машину переставят на другое место, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы. Для предотвращения дополнительных проблем с дорожным движением была введена система парковки по четным и нечетным числам, а также запрет стоянки в определенное время или во время уборки. Припаркованные в зоне запрещающих знаков машины буду эвакуировать на специализированную стоянку.
Митинг-концерт в поддержку главы Башкирии состоится на площади перед Телецентром в Уфе, в пятницу, 26 января, в 13:00. Об этом сообщает издание «Башинформ». Известно, что общественные деятели и деятели культуры выступают в роли инициаторов данного мероприятия. Главная цель митинга-концерта — выражение поддержки политике главы республики, который выступает за единство республики.
Сегодня стало известно о задержании Рамиса Теляпкулова. По данным СМИ, ему вменяют статью 19.3 КоАП РФ — неповиновение законным требованиям органов власти. Как сообщил корреспонденту Mkset.ru лидер движения «Стерлитамак, дыши» Вадим Искандаров, в настоящее время Рамис находится дома, а судебное заседание отложили из-за того, что у активиста нет адвоката (по его ходатайству). По предварительной информации, суд состоится завтра. Из-за чего Теляпкулову вменяют административную статью, неизвестно. По словам его соратника, 15 января он не участвовал в акции поддержки Фаиля Алсынова* в Баймаке.
В соцсетях появилось фото фейк-письма Радия Хабирова, в котором он просит у следственного комитета пересмотреть дело Фаиля Алсинова*, для привлечения его к более строгой мере наказания. Подделка была выявлена в свете того факта, что официальные документы, подписанные Хабировым, используют иной формат бланков — исключительно те, что предназначены для Главы Республики Башкортостан. Опубликованный же материал имел признаки несоответствия, будучи изготовлен на неподходящем бланке Администрации Главы Республики Башкортостан, что и выдало его подложность.
В Уфе могут появиться новые арт-объекты. Планируется, что улицы в скором времени украсят две куницы — полиганальная и мозаичная. Начальная стоимость контракта — 1,2 млн руб. Новые арт-объекты, согласно данным аукционной документации, должны представлять собой «условный образ хищного животного куницы в стойке ожидания с поднятым хвостом вверх». Их высота должна составлять порядка 2,5 метров, длина — порядка 2,2 метра. Обе куницы должны быть выполнены из листового метала.
*— Включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.