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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В состав Совета по правам человека Башкирии ввели поэтессу Ларису Абдуллину

Из совета по правам человека Башкирии вывели бизнесмена и приняли поэтессу

23 января 2024, 06:28
Фото: Лариса Абдуллина/ VK.com

В состав Совета по правам человека Башкирии ввели поэтессу Ларису Абдуллину

Об этом сообщает «Ъ-Уфа"на указ главы республики Радия Хабирова.

Новым членом регионального Совета по правам человека стала главный редактор республиканского журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина.

В то же время из состава совета выведен предприниматель Азамат Галин, входивший в комиссию по предпринимательству, экономическим правам и свободам, борьбе с коррупцией, взаимодействию с правоохранительными органами, содействию ОНК.

По данным Википедии, Лариса Хашимовна Абдуллина — башкирская поэтесса, переводчица, журналист. Автор 7 книг — на башкирском и русском языках. Член Союза писателей Республики Башкортостан и России, член Союза журналистов Республики Башкортостан и России.

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