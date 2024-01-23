Из совета по правам человека Башкирии вывели бизнесмена и приняли поэтессу

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Новым членом регионального Совета по правам человека стала главный редактор республиканского журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина.
В то же время из состава совета выведен предприниматель Азамат Галин, входивший в комиссию по предпринимательству, экономическим правам и свободам, борьбе с коррупцией, взаимодействию с правоохранительными органами, содействию ОНК.
По данным Википедии, Лариса Хашимовна Абдуллина — башкирская поэтесса, переводчица, журналист. Автор 7 книг — на башкирском и русском языках. Член Союза писателей Республики Башкортостан и России, член Союза журналистов Республики Башкортостан и России.