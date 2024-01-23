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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Экоактивиста Рамиса Теляпкулова задержали под предлогом неповиновения полиции

Экс-руководитель организации «Зелёный щит Куштау» Рамис Теляпкулов был задержан

23 января 2024, 13:54

Экоактивиста Рамиса Теляпкулова задержали под предлогом неповиновения полиции

Информация о задержания экоактивиста появилась в нескольких телеграм-каналах.

Сообщения о том, что экоактивист из Стерлитамака Рамис Теляпкулов был задержан, начали распространяться в нескольких телеграм-каналах. Сам Теляпкулов не отвечает на звонки, сообщает издание «Аспекты».

По информации из сообщений, его задержали по статье 19.3 КоАП РФ, обвиняя его в неповиновении сотрудникам полиции. В настоящее время он находится в следственном комитете в Уфе.

Mkset обратился в пресс-службу СК по РБ за комментарием по поводу ситуации, однако оперативного ответа получить не удалось.

Напомним, Рамис Теляпкулов — житель Стерлитамака и активный участник экологического движения «Зеленый щит». Он стал известен широкой общественности после защиты Куштау в прошлом году.

#Общество#Происшествия#Активисты#Новости Башкирии#Задержание#Виалина Ахсанова
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