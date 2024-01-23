Экс-руководитель организации «Зелёный щит Куштау» Рамис Теляпкулов был задержан

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Сообщения о том, что экоактивист из Стерлитамака Рамис Теляпкулов был задержан, начали распространяться в нескольких телеграм-каналах. Сам Теляпкулов не отвечает на звонки, сообщает издание «Аспекты».
По информации из сообщений, его задержали по статье 19.3 КоАП РФ, обвиняя его в неповиновении сотрудникам полиции. В настоящее время он находится в следственном комитете в Уфе.
Mkset обратился в пресс-службу СК по РБ за комментарием по поводу ситуации, однако оперативного ответа получить не удалось.
Напомним, Рамис Теляпкулов — житель Стерлитамака и активный участник экологического движения «Зеленый щит». Он стал известен широкой общественности после защиты Куштау в прошлом году.