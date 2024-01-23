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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В зоне СВО погиб уроженец Салаватского района Башкирии

Доброволец из Башкирии Марсель Ишмухаметов погиб в зоне СВО

23 января 2024, 09:27
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб уроженец Салаватского района Башкирии

Об этом сообщил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб рядовой Ишмухаметов Марсель Ильясович. Он находился в зоне СВО около года. О гибели уроженцы из Башкирии сообщил Марс Кашапов, глава администрации Салаватского района, у себя в соцсетях.

Руководитель муниципалитета выразил глубокую скорбь по этому поводу, подчеркнув, что его уход является трагической потерей и причиной глубокого горя для всех, кто его знал. Также, Марс Кашапов отметил, что Ишмухаметов Марсель Ильясович был не только истинным патриотом, но и храбрым и отважным бойцом, а также добрым и хорошим человеком.

«Храброго, отважного бойца, в то же время доброго, хорошего человека Марселя Ильясовича наш район, республика и страна будет помнить всегда!» — написал глава администрации.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощании двух участников СВО с одного района Башкирии.

#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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