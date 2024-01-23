Доброволец из Башкирии Марсель Ишмухаметов погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб рядовой Ишмухаметов Марсель Ильясович. Он находился в зоне СВО около года. О гибели уроженцы из Башкирии сообщил Марс Кашапов, глава администрации Салаватского района, у себя в соцсетях.
Руководитель муниципалитета выразил глубокую скорбь по этому поводу, подчеркнув, что его уход является трагической потерей и причиной глубокого горя для всех, кто его знал. Также, Марс Кашапов отметил, что Ишмухаметов Марсель Ильясович был не только истинным патриотом, но и храбрым и отважным бойцом, а также добрым и хорошим человеком.
«Храброго, отважного бойца, в то же время доброго, хорошего человека Марселя Ильясовича наш район, республика и страна будет помнить всегда!» — написал глава администрации.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощании двух участников СВО с одного района Башкирии.