Доброволец из Башкирии Марсель Ишмухаметов погиб в зоне СВО

Руководитель муниципалитета выразил глубокую скорбь по этому поводу, подчеркнув, что его уход является трагической потерей и причиной глубокого горя для всех, кто его знал. Также, Марс Кашапов отметил, что Ишмухаметов Марсель Ильясович был не только истинным патриотом, но и храбрым и отважным бойцом, а также добрым и хорошим человеком.