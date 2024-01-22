«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе

В рамках прошедшего сегодня совещания в правительстве Радий Хабиров обратился к чиновникам, призвав их обратить внимание на ситуацию с уборкой снега. Глава республики подчеркнул, что наиболее остро вопрос снегоуборочных мероприятий, как правило, стоит в Уфе.