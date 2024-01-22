«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В рамках прошедшего сегодня совещания в правительстве Радий Хабиров обратился к чиновникам, призвав их обратить внимание на ситуацию с уборкой снега. Глава республики подчеркнул, что наиболее остро вопрос снегоуборочных мероприятий, как правило, стоит в Уфе.
«У меня просьба — снег. Всех это касается, но в Уфе этот вопрос стоит очень остро, как правило. Пожалуйста, отрабатывайте с управляющими компаниями. И чтобы все службы работали», — сказал Хабиров.
Отдельно глава республики обратился к главе регионального Минтранса Александру Клебанову, порекомендовав тому внимательно отслеживать ситуацию с уборкой снега на дорогах.
«Обратите внимание, чтобы дороги были по возможности чистыми и открытыми. Людям надо ездить», — отметил руководитель региона.
Напомним, жители Уфы раскритиковали действия властей по части уборки улиц во время новогодних праздников.
К примеру, из-за неубранного снега в одном из столичных дворов застрял автомобиль скорой помощи, а спустя несколько дней в Уфе изменили схему движения двух автобусных маршрутов — из-за неубранного снега они перестали доезжать до ГКБ №21.