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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Волынец предлагает расширить перечень граждан для отсрочки наказания

Волынец предлагает расширить перечень граждан для отсрочки наказания

22 января 2024, 12:25
Фото: Midjourney
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предлагает внести в законодательное поле отсрочку отправки за решётку женщин, которые воспитывают детей.

Омбудсмен считает, что расширение срока отсрочки до исполнения ребёнку 18 лет позволит сохранить семьи и защитить права несовершеннолетних.

Сообщается, что речь идёт о тех, кто осуждён за нетяжкие преступления. При этом предлагается не учитывать есть ли статус одинокого родителя или нет, пишет RT.

Согласно действующему законодательству, суд может предоставить женщинам отсрочку в исполнении наказания пока ребёнку не исполнится 14 лет. Не могут воспользоваться этим правом лица, осуждённые за тяжкие преступления против личности на 5 и более лет.

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