Волынец предлагает расширить перечень граждан для отсрочки наказания

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Омбудсмен считает, что расширение срока отсрочки до исполнения ребёнку 18 лет позволит сохранить семьи и защитить права несовершеннолетних.
Сообщается, что речь идёт о тех, кто осуждён за нетяжкие преступления. При этом предлагается не учитывать есть ли статус одинокого родителя или нет, пишет RT.
Согласно действующему законодательству, суд может предоставить женщинам отсрочку в исполнении наказания пока ребёнку не исполнится 14 лет. Не могут воспользоваться этим правом лица, осуждённые за тяжкие преступления против личности на 5 и более лет.