В ЕК вовлекают молодёжь в предотвращении конфликтов в странах Ближнего Востока

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий выразил сомнение в том, что проект должен предотвращать конфликты. По его мнению, еврочиновники не умеют мирить, а вот раздувать конфликты у них очень хорошо получается. Также он выразил уверенность, что данная программа обернётся большим распилом денег.