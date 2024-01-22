В ЕК вовлекают молодёжь в предотвращении конфликтов в странах Ближнего Востока

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Редакция RT ознакомилась с соответствующим документом, в нём говорится, что подобные организации лучше подготовлены к работе по предотвращению конфликтов, в силу своей подготовленности.
В программе говорится, что одной из главных задач является расширение возможностей молодых женщин, как двигателя перемен.
По словам востоковеда Сергея Балмасова, цель этого проекта — внедрение «западных ценностей» в арабский мир. При этом внедрение этих ценностей будет проводиться через молодых людей и женщин.
Для разрушения традиционных для арабских семей ценностей будет широко использоваться феминизм, считает Балмасов.
В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий выразил сомнение в том, что проект должен предотвращать конфликты. По его мнению, еврочиновники не умеют мирить, а вот раздувать конфликты у них очень хорошо получается. Также он выразил уверенность, что данная программа обернётся большим распилом денег.