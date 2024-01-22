Турпоток из Башкирии за границу на новогодние каникулы вырос на 13%

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Общая доля стран дальнего зарубежья составила 63% от всего выездного турпотока с 30 декабря по 8 января включительно. За год количество поездок за границу среди жителей Башкирии выросло на 13%. Самым популярным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты — доля от общего турпотока в дальнее зарубежье составила 20%. В ОАЭ едут круглый год за отдыхом на чистых песчаных пляжах и купанием в теплых водах Персидского залива.
На втором месте среди заграничных стран — Египет: в новогодние каникулы доля поездок в эту страну составила 15%. Тройку лидеров в рейтинге замыкает Казахстан — на него пришлось 13% от всего заграничного турпотока.
ТОП-5 стран дальнего зарубежья по турпотоку из Башкортостана на новогодние каникулы:
|
Страна
|
Доля турпотока в дальнее зарубежье в 2023 году
|
ОАЭ
|
20%
|
Египет
|
15%
|
Казахстан
|
13%
|
Турция
|
10%
|
Абхазия
|
6%
В целом по стране, общий турпоток из России за границу на каникулах, по данным МТС Travel, вырос на 4% год к году. Самой популярной страной по числу поездок стала Беларусь — ее доля в общем зарубежном турпотоке составила 28%. На втором месте оказался Казахстан — на страну приходится 8,5% от всех поездок россиян за рубеж. Третье место по числу поездок на каникулы занимает Турция с долей 8%.
Исследование провел сервис бронирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, на базе обезличенной Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян за границу. Учитывались поездки за рубеж с 30 декабря по 8 января включительно. Не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты. Учитывались только те поездки, которые завершились возвращением в РФ.