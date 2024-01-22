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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Турпоток из Башкирии за границу на новогодние каникулы вырос на 13%

Турпоток из Башкирии за границу на новогодние каникулы вырос на 13%

22 января 2024, 07:54
Фото: МТС
Самым популярным направлением дальнего зарубежья стали ОАЭ, Египет и Казахстан.

Общая доля стран дальнего зарубежья составила 63% от всего выездного турпотока с 30 декабря по 8 января включительно. За год количество поездок за границу среди жителей Башкирии выросло на 13%. Самым популярным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты — доля от общего турпотока в дальнее зарубежье составила 20%. В ОАЭ едут круглый год за отдыхом на чистых песчаных пляжах и купанием в теплых водах Персидского залива.

На втором месте среди заграничных стран — Египет: в новогодние каникулы доля поездок в эту страну составила 15%. Тройку лидеров в рейтинге замыкает Казахстан — на него пришлось 13% от всего заграничного турпотока.

ТОП-5 стран дальнего зарубежья по турпотоку из Башкортостана на новогодние каникулы:

Страна

Доля турпотока в дальнее зарубежье в 2023 году

ОАЭ

20%

Египет

15%

Казахстан

13%

Турция

10%

Абхазия

6%

В целом по стране, общий турпоток из России за границу на каникулах, по данным МТС Travel, вырос на 4% год к году. Самой популярной страной по числу поездок стала Беларусь — ее доля в общем зарубежном турпотоке составила 28%. На втором месте оказался Казахстан — на страну приходится 8,5% от всех поездок россиян за рубеж. Третье место по числу поездок на каникулы занимает Турция с долей 8%.

Исследование провел сервис бронирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, на базе обезличенной Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян за границу. Учитывались поездки за рубеж с 30 декабря по 8 января включительно. Не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты. Учитывались только те поездки, которые завершились возвращением в РФ.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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