Турпоток из Башкирии за границу на новогодние каникулы вырос на 13%

В целом по стране, общий турпоток из России за границу на каникулах, по данным МТС Travel, вырос на 4% год к году. Самой популярной страной по числу поездок стала Беларусь — ее доля в общем зарубежном турпотоке составила 28%. На втором месте оказался Казахстан — на страну приходится 8,5% от всех поездок россиян за рубеж. Третье место по числу поездок на каникулы занимает Турция с долей 8%.