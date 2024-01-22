Терапевт Ионов: Тяга к соленой пище связана с поражением ЦНС

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По его словам, такая тяга может говорить о нарушении водно-электролитного баланса и недостатка хлорида натрия в крови. В свою очередь, это может стать причиной поражения центральной нервной системы.
Как сообщает NEWS.ru, терапевт Ионов назвал признаки дефицита хлорида натрия в крови. По его словам, такое состояние может проявляться в виде вялости, апатии и постоянной сонливости. Он отметил, что соль играет важную роль в работе центральной нервной системы, но когда ее в организме слишком много, могут развиваться различные заболевания, включая желчекаменную болезнь и сахарный диабет. Недостаток соли также может оказать негативное влияние на здоровье, вызвать проблемы с центральной нервной системой и нарушение рефлекторных функций.
Ионов добавил, что обяно такие патологии являются наследственными и об их наличии указывает отклонение от нормальных значений уровня рН. В таких случаях требуется консультация и профессиональная помощь эндокринолога.
Терапевт также объяснил, что постоянное желание употреблять соленую пищу может говорить о нарушении водно-электролитного обмена. В нормальном состоянии pH организма составляет от 7,2 до 7,4. При смещении данного показателя в щелочную сторону организму необходимо больше соли, добавил эксперт.