Терапевт Ионов: Тяга к соленой пище связана с поражением ЦНС

Как сообщает NEWS.ru, терапевт Ионов назвал признаки дефицита хлорида натрия в крови. По его словам, такое состояние может проявляться в виде вялости, апатии и постоянной сонливости. Он отметил, что соль играет важную роль в работе центральной нервной системы, но когда ее в организме слишком много, могут развиваться различные заболевания, включая желчекаменную болезнь и сахарный диабет. Недостаток соли также может оказать негативное влияние на здоровье, вызвать проблемы с центральной нервной системой и нарушение рефлекторных функций.