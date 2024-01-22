RT пообщался с матерью человека, выжившего при крушении самолета в Афганистане

По информации RT, мать Игоря Сывороткина, медицинского работника, выжившего в катастрофе самолета Falcon 10, не готова дать подтверждение, что именно ее сын спасся при крушении судна над Афганистаном. Эту информацию ей предоставил работодатель медика. Сейчас она ждет, когда ее сын вернется домой.