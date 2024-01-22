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Posted Вчера, 18:14

Published Вчера, 18:14

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

RT пообщался с матерью человека, выжившего при крушении самолета в Афганистане

RT пообщался с матерью человека, выжившего при крушении самолета в Афганистане

22 января 2024, 18:14
Фото: 1MI
Мать медицинского работника, который спасся при крушении частного самолета в Афганистане, пока не имела возможности убедиться, что речь идет именно о ее сыне.

По информации RT, мать Игоря Сывороткина, медицинского работника, выжившего в катастрофе самолета Falcon 10, не готова дать подтверждение, что именно ее сын спасся при крушении судна над Афганистаном. Эту информацию ей предоставил работодатель медика. Сейчас она ждет, когда ее сын вернется домой.

Как стало известно ранее, в авиакатастрофе выжили четыре человека, еще двое погибли. По сообщению представителей «Талибан»*, выжившие сейчас находятся в Кабуле.

*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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