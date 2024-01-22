Рабочая неделя в Уфе началась с пробок

По данным Яндекс.Карт, проблемы есть на проспекте Октября — от Русдрамтеатра до Галле. Параллельно затруднено движение на Зорге. Поток автомобилей стоит на улице 50 лет СССР — от развязки с проспектом Салавата Юлаева до Дворца спорта. Также «стоят» Шафиева, Рязанская, Южный проезд. В Сипайлово на улице Жукова замедлен выезд от «Окея» до АЗС №12.