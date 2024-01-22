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Published Сегодня, 03:31

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Пробки сковали Уфу после снежных выходных

Рабочая неделя в Уфе началась с пробок

22 января 2024, 03:31
Фото: Midjourney

Пробки сковали Уфу после снежных выходных

Главные улицы города столкнулись с заторами.

В Уфе — пробки на основных магистралях города.

По данным Яндекс.Карт, проблемы есть на проспекте Октября — от Русдрамтеатра до Галле. Параллельно затруднено движение на Зорге. Поток автомобилей стоит на улице 50 лет СССР — от развязки с проспектом Салавата Юлаева до Дворца спорта. Также «стоят» Шафиева, Рязанская, Южный проезд. В Сипайлово на улице Жукова замедлен выезд от «Окея» до АЗС №12.

На севере города есть проблемы на Сельской Богородской от ул. Валерия Лесунова и Заводоуправления УМПО до Интернациональной — там произошло ДТП. Также пробка образовалась возле пивзавода и «Паруса». Сложнее всего — жителям Шакши, на выезде из микрорайона два перпендикулярных потока пытаются заехать на мост.

Нагаевское шоссе «окрашено в бордовый» до моста над Уфимкой. Улица Софьи Перовской стоит от Авроры до Монумента Дружбы. На въезде в Уфу затор на Бельском мосту. Некоторые участки в центре города тоже стоят — речь идёт об улицах Революционной, Кирова, Цюрупы и других. По оценке Яндекс.Карт, масштаб пробок — 8 баллов.

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#Общество#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Пробки#Идэль Гумеров
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