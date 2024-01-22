mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Перебои в работе мессенджеров, аресты участников митинга и круглосуточные пробки

Перебои в работе мессенджеров, аресты участников митинга и круглосуточные пробки

22 января 2024, 16:28
Фото: 1MI
О главных событиях понедельника, 22 января, — в дайджесте Mkset.

Жителя Башкирии Юлдаша Т. по решению Советского районного суда арестовали на девять суток. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Судом установлено, что Юлдаш Т. разместил в открытом доступе в группе мессенджера Telegram «Алга Башкортостан» публикацию с призывом выйти на площадь им. С. Юлаева в поддержку Фаиля Алсынова*.

Также сегодня в Уфе арестовали четверых участников несанкционированного митинга в Баймаке заключили под стражу сроком до 17 марта 2024 года. Соответствующее решение вынес Советский районный суд Уфы. Трое из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Еще одному участниу акции предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.

Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили. Следователь не нашел состава преступления в деле Антона Яковлева. Уголовное дело, по словам его матери, удалось закрыть из-за того, что Антон Яковлев является опекуном брата, который после начала мобилизации попал в аварию. При этом сама она не может быть опекуном из-за собственных проблем со здоровьем. У женщины тяжелая форма диабета, ишемическая болезнь сердца и травма головы.

«Один сын на СВО, другой в коме. Как дальше жить?»: как уфимка борется за своих детей
Узнать подробнее

В Башкирии на протяжении нескольких дней возникали перебои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp**. В нормальный режим функционирование приложений перешло лишь сегодня с разницей в несколько десятков минут. Mkset решил узнать у юристов, насколько законно искусственное ограничение работы мессенджеров. Подробности — здесь.

В рамках прошедшего сегодня совещания в правительстве Радий Хабиров обратился к чиновникам, призвав их обратить внимание на ситуацию с уборкой снега. Глава республики подчеркнул, что наиболее остро вопрос снегоуборочных мероприятий, как правило, стоит в Уфе.

Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы
Узнать подробнее

Первый день рабочей недели, вероятно, запомнится уфимцам транспортным коллапсом, возникшим на дорогах. Пробки сковали основные транспортные магистрали города утром и вечером понедельника, 22 января. Средняя загруженность дорог как в утренние, так и в вечерние часы сегодня составила 8-9 баллов из 10 возможных.

* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

**— мессенджер WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.

Рекорд за рекордом: беспрецедентные пробки в Уфе вновь оценили на 11 баллов
Узнать подробнее
#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
Подпишитесь
Уфимцы под конец дня вновь застряли в 9-балльных пробках
Сегодня, 13:28
Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили
Сегодня, 10:57
В Уфе арестовали администратора телеграм-канала координировавшего митинги в Баймаке
Сегодня, 11:45
«Закон есть закон». Юристы прокомментировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*
Сегодня, 09:40
«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе
Сегодня, 09:45
ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City
Сегодня, 12:29