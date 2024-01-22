Перебои в работе мессенджеров, аресты участников митинга и круглосуточные пробки

Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили. Следователь не нашел состава преступления в деле Антона Яковлева. Уголовное дело, по словам его матери, удалось закрыть из-за того, что Антон Яковлев является опекуном брата, который после начала мобилизации попал в аварию. При этом сама она не может быть опекуном из-за собственных проблем со здоровьем. У женщины тяжелая форма диабета, ишемическая болезнь сердца и травма головы.