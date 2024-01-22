Перебои в работе мессенджеров, аресты участников митинга и круглосуточные пробки

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
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Updated Сегодня, 16:55
Жителя Башкирии Юлдаша Т. по решению Советского районного суда арестовали на девять суток. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Судом установлено, что Юлдаш Т. разместил в открытом доступе в группе мессенджера Telegram «Алга Башкортостан» публикацию с призывом выйти на площадь им. С. Юлаева в поддержку Фаиля Алсынова*.
Также сегодня в Уфе арестовали четверых участников несанкционированного митинга в Баймаке заключили под стражу сроком до 17 марта 2024 года. Соответствующее решение вынес Советский районный суд Уфы. Трое из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Еще одному участниу акции предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.
Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили. Следователь не нашел состава преступления в деле Антона Яковлева. Уголовное дело, по словам его матери, удалось закрыть из-за того, что Антон Яковлев является опекуном брата, который после начала мобилизации попал в аварию. При этом сама она не может быть опекуном из-за собственных проблем со здоровьем. У женщины тяжелая форма диабета, ишемическая болезнь сердца и травма головы.
В Башкирии на протяжении нескольких дней возникали перебои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp**. В нормальный режим функционирование приложений перешло лишь сегодня с разницей в несколько десятков минут. Mkset решил узнать у юристов, насколько законно искусственное ограничение работы мессенджеров. Подробности — здесь.
В рамках прошедшего сегодня совещания в правительстве Радий Хабиров обратился к чиновникам, призвав их обратить внимание на ситуацию с уборкой снега. Глава республики подчеркнул, что наиболее остро вопрос снегоуборочных мероприятий, как правило, стоит в Уфе.
Первый день рабочей недели, вероятно, запомнится уфимцам транспортным коллапсом, возникшим на дорогах. Пробки сковали основные транспортные магистрали города утром и вечером понедельника, 22 января. Средняя загруженность дорог как в утренние, так и в вечерние часы сегодня составила 8-9 баллов из 10 возможных.
* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
**— мессенджер WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.