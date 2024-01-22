mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В Уфе маршрутное такси с пассажирами врезалось в грузовик

В центре Уфы маршрутка с пассажирами влетела в фуру

22 января 2024, 06:36
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

В Уфе маршрутное такси с пассажирами врезалось в грузовик

В момент аварии в салоне автобуса было 16 человек.

В Уфе маршрутное такси столкнулось с грузовиком. В салоне пассажирского транспорта было 16 человек. Об этом рассказали в пресс-службе уфимской ГАИ.

Сегодня утром на перекрёстке проспекта Октября с улицей 50 лет СССР произошло ДТП с участием «Газели» и фуры «Мерседес». Предварительно, столкновение допустил водитель пассажирского транспорта.

В полиции рассказали, что пострадавших нет. При этом на фотографиях видно, что маршрутка получила значительные повреждения. В салоне находилось 16 пассажиров, которые ехали по 228 маршруту «Телецентр» — ТСК «Северный». Обслуживает маршрут ИП Батыров Фанис.

О том, что происходит с общественным транспортом в Уфе, мы спрашивали у городской администрации и экспертов.

«Нарисованы вилами по воде». Эксперт высказался о планах разгрузить транспорт в Уфе
Узнать подробнее
#Происшествия#Город#Уфа#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Госавтоинспекция
Подпишитесь
«Закон есть закон». Юристы прокомментировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*
Сегодня, 09:40
«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе
Сегодня, 09:45
Скорая застряла в уфимском дворе из-за неубранного снега
Сегодня, 06:00
Аварии в коммунальной сфере коснулись более 30 тыс человек в Башкирии
Сегодня, 07:59
Радия Хабирова призвали пересмотреть отношение к ЖКХ и не поднимать тарифы
Вчера, 11:53
Турпоток из Башкирии за границу на новогодние каникулы вырос на 13%
Сегодня, 07:54