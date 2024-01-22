В центре Уфы маршрутка с пассажирами влетела в фуру

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В Уфе маршрутное такси столкнулось с грузовиком. В салоне пассажирского транспорта было 16 человек. Об этом рассказали в пресс-службе уфимской ГАИ.
Сегодня утром на перекрёстке проспекта Октября с улицей 50 лет СССР произошло ДТП с участием «Газели» и фуры «Мерседес». Предварительно, столкновение допустил водитель пассажирского транспорта.
В полиции рассказали, что пострадавших нет. При этом на фотографиях видно, что маршрутка получила значительные повреждения. В салоне находилось 16 пассажиров, которые ехали по 228 маршруту «Телецентр» — ТСК «Северный». Обслуживает маршрут ИП Батыров Фанис.
О том, что происходит с общественным транспортом в Уфе, мы спрашивали у городской администрации и экспертов.