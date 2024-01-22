В центре Уфы маршрутка с пассажирами влетела в фуру

В полиции рассказали, что пострадавших нет. При этом на фотографиях видно, что маршрутка получила значительные повреждения. В салоне находилось 16 пассажиров, которые ехали по 228 маршруту «Телецентр» — ТСК «Северный». Обслуживает маршрут ИП Батыров Фанис.