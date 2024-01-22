Скорая застряла в уфимском дворе из-за неубранного снега

Мы попробовали дозвониться до администрации Орджоникидзевского района, однако наши попытки не увенчались успехом. В отделе по связям с общественностью обещали уточнить информацию. В отделе жилищного хозяйства ответили, что по адресу Уфимское шоссе, 29 поступала заявка на очистку двора. В сообщении жительнице дома там сказали, что «отклонения от графика комплексной очистки от снега и наледи возможны в связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными снеговыми осадками и большим объемом работ». До конца января там обещали уделить внимание и двору по адресу Уфимское шоссе, 29.