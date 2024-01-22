Скорая застряла в уфимском дворе из-за неубранного снега

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Уфимцы продолжают жаловаться на заснеженные улицы и дворы. Некоторые недовольные жители оставляют замечания к работе ответственных организаций в комментариях под записями чиновников. Одно из них касается состояния двора в Орджоникидзевском районе.
Алина М. написала на стене Радия Хабирова, что тема очистки от снега стала больной. По её словам, двор дома Уфимское шоссе, 29 «вообще не чистят». Во дворе — «ужасная жижа», из-за чего выезд и заезд во двор становятся большой проблемой. Неудовлетворительное состояние двора привело к тому, что 21 января во дворе застряла машина скорой помощи. В беседе с нами женщина уточнила, что скорую пришлось выталкивать усилиями мужчин.
Женщина написала, что жильцы обращались в ЖЭУ №52, однако там ответили, что у них нет трактора для очистки проезда.
— Комплексная очистка с карманами для парковки по плану должна была [произойти] 19 января, первый раз за зиму, но и её не было!
Аналогичная ситуация возле детского сада №92, куда «не подъехать, чтобы оставить ребёнка».
Мы попробовали дозвониться до администрации Орджоникидзевского района, однако наши попытки не увенчались успехом. В отделе по связям с общественностью обещали уточнить информацию. В отделе жилищного хозяйства ответили, что по адресу Уфимское шоссе, 29 поступала заявка на очистку двора. В сообщении жительнице дома там сказали, что «отклонения от графика комплексной очистки от снега и наледи возможны в связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными снеговыми осадками и большим объемом работ». До конца января там обещали уделить внимание и двору по адресу Уфимское шоссе, 29.
Это не первый случай, когда медики не могут заехать во двор из-за снега. В январе карета скорой застряла на Российской.
Вчера стало известно, то прокуратура завела 13 административных дел из-за не чищенных дворов и улиц в Уфе.