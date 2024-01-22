mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Из-за не чищенных дорог скорая застряла в одном из дворов Уфы

Скорая застряла в уфимском дворе из-за неубранного снега

22 января 2024, 06:00
Фото: 1MI

Из-за не чищенных дорог скорая застряла в одном из дворов Уфы

Обращения жителей не принесли успеха.

Уфимцы продолжают жаловаться на заснеженные улицы и дворы. Некоторые недовольные жители оставляют замечания к работе ответственных организаций в комментариях под записями чиновников. Одно из них касается состояния двора в Орджоникидзевском районе.

Алина М. написала на стене Радия Хабирова, что тема очистки от снега стала больной. По её словам, двор дома Уфимское шоссе, 29 «вообще не чистят». Во дворе — «ужасная жижа», из-за чего выезд и заезд во двор становятся большой проблемой. Неудовлетворительное состояние двора привело к тому, что 21 января во дворе застряла машина скорой помощи. В беседе с нами женщина уточнила, что скорую пришлось выталкивать усилиями мужчин.

Женщина написала, что жильцы обращались в ЖЭУ №52, однако там ответили, что у них нет трактора для очистки проезда.

— Комплексная очистка с карманами для парковки по плану должна была [произойти] 19 января, первый раз за зиму, но и её не было!

Аналогичная ситуация возле детского сада №92, куда «не подъехать, чтобы оставить ребёнка».

Мы попробовали дозвониться до администрации Орджоникидзевского района, однако наши попытки не увенчались успехом. В отделе по связям с общественностью обещали уточнить информацию. В отделе жилищного хозяйства ответили, что по адресу Уфимское шоссе, 29 поступала заявка на очистку двора. В сообщении жительнице дома там сказали, что «отклонения от графика комплексной очистки от снега и наледи возможны в связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными снеговыми осадками и большим объемом работ». До конца января там обещали уделить внимание и двору по адресу Уфимское шоссе, 29.

Это не первый случай, когда медики не могут заехать во двор из-за снега. В январе карета скорой застряла на Российской.

Вчера стало известно, то прокуратура завела 13 административных дел из-за не чищенных дворов и улиц в Уфе.

Прокуратура выгнала уфимских коммунальщиков на уборку снега
Узнать подробнее
#Общество#Город#Уфа#Дороги#Снег#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
«Закон есть закон». Юристы прокомментировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*
Сегодня, 09:40
«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе
Сегодня, 09:45
Аварии в коммунальной сфере коснулись более 30 тыс человек в Башкирии
Сегодня, 07:59
Радия Хабирова призвали пересмотреть отношение к ЖКХ и не поднимать тарифы
Вчера, 11:53
Турпоток из Башкирии за границу на новогодние каникулы вырос на 13%
Сегодня, 07:54