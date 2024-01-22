«Они понесут наказание»: Радий Хабирова дал оценку участникам беспорядков в Баймаке

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в очередной раз прокомментировал беспорядки в Баймаке и Уфе. Глава региона «пожалел» «глупышей», которые поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов.
15 и 17 января в Баймаке проходили заседания по делу Фаиля Алсынова*, обвиняемого в экстремизме и возбуждении ненависти по национальным признакам. Поддержка активистов обернулась столкновениями с органами власти, которые применили дубинки, щиты и слезоточивый газ. За расследование правонарушений перед зданием Баймакского районного суда взялся Первый отдел по особым дела СУ СК России по Башкирии.
По мнению главы субъекта, Башкортостан очень достойно прошёл проверку на зрелость.
— Жители республики прошли проверку на зрелость. Многолетние шантажи, нарушения закона и выстраивание радикального национального экстремизма не прошло. — Р. Хабиров.
Чиновник заявил, что власти «не будут позволять так действовать» на территории региона. Причастных «к этому» будут наказывать.
— Мне искренне жаль тех неопытных глупышей, которые принимали участие в [событиях] и поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов. Они понесут наказание, потому что каждый должен отвечать за свои поступки.
Кроме того, губернатор заявил, что задавался вопросом: «Почему мы не рассказываем об „этих людях“?». С нынешнего этапа, заявил Хабиров, руководство будет рассказывать жителям республики, «раскачивающим вот такую ситуацию».
Также Радий Хабиров обратился к главам районам с требованием «выходить из кабинетов» и встречаться с людьми.
— Проблемы — есть, их надо решать. <.>. Как только появляется вакуум между вами и людьми, этот вакуум заполняют «эти люди».
В нынешних «непростых условиях» время «кабинетного руководства» прошло, резюмировал глава Башкортостана.
Ранее пресс-секретарь президента России высказался об отношении к событиям в республике. Он не считает произошедшее массовыми беспорядками.
* — внесён в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.