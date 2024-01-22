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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 08:31

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «глупышами» поднявших руку на полицию

«Они понесут наказание»: Радий Хабирова дал оценку участникам беспорядков в Баймаке

22 января 2024, 07:28
Фото: 1MI

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «глупышами» поднявших руку на полицию

По мнению чиновника, жители Башкирии провели проверку на прочность.

Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в очередной раз прокомментировал беспорядки в Баймаке и Уфе. Глава региона «пожалел» «глупышей», которые поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов.

15 и 17 января в Баймаке проходили заседания по делу Фаиля Алсынова*, обвиняемого в экстремизме и возбуждении ненависти по национальным признакам. Поддержка активистов обернулась столкновениями с органами власти, которые применили дубинки, щиты и слезоточивый газ. За расследование правонарушений перед зданием Баймакского районного суда взялся Первый отдел по особым дела СУ СК России по Башкирии.

За беспорядки в Баймаке взялся особый отдел следкома
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По мнению главы субъекта, Башкортостан очень достойно прошёл проверку на зрелость.

— Жители республики прошли проверку на зрелость. Многолетние шантажи, нарушения закона и выстраивание радикального национального экстремизма не прошло. — Р. Хабиров.

Чиновник заявил, что власти «не будут позволять так действовать» на территории региона. Причастных «к этому» будут наказывать.

— Мне искренне жаль тех неопытных глупышей, которые принимали участие в [событиях] и поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов. Они понесут наказание, потому что каждый должен отвечать за свои поступки.

Кроме того, губернатор заявил, что задавался вопросом: «Почему мы не рассказываем об „этих людях“?». С нынешнего этапа, заявил Хабиров, руководство будет рассказывать жителям республики, «раскачивающим вот такую ситуацию».

Также Радий Хабиров обратился к главам районам с требованием «выходить из кабинетов» и встречаться с людьми.

— Проблемы — есть, их надо решать. <.>. Как только появляется вакуум между вами и людьми, этот вакуум заполняют «эти люди».

В нынешних «непростых условиях» время «кабинетного руководства» прошло, резюмировал глава Башкортостана.

Ранее пресс-секретарь президента России высказался об отношении к событиям в республике. Он не считает произошедшее массовыми беспорядками.

* — внесён в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о беспорядках в Башкирии
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#Политика#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Фаиль Алсынов
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