«Они понесут наказание»: Радий Хабирова дал оценку участникам беспорядков в Баймаке

15 и 17 января в Баймаке проходили заседания по делу Фаиля Алсынова*, обвиняемого в экстремизме и возбуждении ненависти по национальным признакам. Поддержка активистов обернулась столкновениями с органами власти, которые применили дубинки, щиты и слезоточивый газ. За расследование правонарушений перед зданием Баймакского районного суда взялся Первый отдел по особым дела СУ СК России по Башкирии.