ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Жилой комплекс Urman City состоит из 10 разновысотных домов общей жилой площадью 63 тыс. кв. м. Он располагается на пересечении бульвара Давлеткильдеева и улицы Рудольфа Нуреева, возвышаясь над кронами живописного ухоженного леса. В непосредственной близости находятся торговые и развлекательные центры, поликлиники, детские сады и школы. Отсюда легко добраться до любой точки города — в пяти минутах езды находятся несколько крупных автомагистралей. При этом квартал надежно укрыт от тесного соседства с шумной дорогой.
— Важная часть проекта — это создание инфраструктуры. На территории комплекса предусмотрены торговые галереи с магазинами и сервисами, спроектированы детский сад и школа. Urman City станет мини-городом, в котором имеется все необходимое для комфортной жизни, — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.
Архитектура зданий решена в современном скандинавском стиле — ее отличает выверенные пропорции и строгие детали. Для создания премиального облика комплекса ГК привлекла команду архитекторов московского бюро BADR. В отделке фасадов использованы фиброцементные панели и клинкерная плитка натуральных природных оттенков, которые останутся актуальными на долгие годы. Из алюминиевых окон с увеличенной площадью остекления открываются прекрасные виды на лес и реку.
Просторный приватный двор-парк площадью 3,4 га полностью изолирован от посторонних и от транспорта. Здесь создано несколько уютных зеленых зон, предназначенных для спокойного отдыха, детских игр, занятий спортом, проведения праздников, встреч с друзьями. Важной точкой притяжения станут яблоневая аллея и вишневый сад. Беговая дорожка в форме знака «Бесконечность» позволит жителям наслаждаться видами леса и держать себя в форме.
Особое внимание архитекторы уделили созданию общественных и лаундж-пространств: гостевая зона с озеленением, навесами и лавочками, место для проведения лекций и мастер-классов, беседки для настольных игр, отдыха и встреч с друзьями. В лобби на первом этаже предусмотрено помещение для консьержа и колясочная. Наличие келлеров позволит сделать квартиры свободнее.
Стать обладателем квартиры в ЖК Urman City можно, посетив офис продаж ГК «Садовое кольцо» по адресу: Уфа, улица Энтузиастов, 7А. В первый день продаж компания провела здесь увлекательные мастер-классы для детей, а также организовала автограф-сессию с капитаном хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорием Паниным.
Покупателей ЖК Urman City ждут десятки планировочных решений, от небольших квартир площадью 30 кв. м до просторных лотов площадью 189 кв. м. В проекте предусмотрены уникальные форматы квартир с патио, террасами, эркерами, каминами, саунами, зимним садом; а также двухуровневые квартиры. Можно выбрать одно из готовых планировочных решений или придумать свой вариант. Цены стартуют от 150 тыс. руб. за квадратный метр.
Строительство первой очереди Urman City завершится в 2026 году, второй и третьей — в 2027 и 2028 годах соответственно.
Проектная декларация застройщика на сайте наш. дом.рф.