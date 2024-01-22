ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City

Жилой комплекс Urman City состоит из 10 разновысотных домов общей жилой площадью 63 тыс. кв. м. Он располагается на пересечении бульвара Давлеткильдеева и улицы Рудольфа Нуреева, возвышаясь над кронами живописного ухоженного леса. В непосредственной близости находятся торговые и развлекательные центры, поликлиники, детские сады и школы. Отсюда легко добраться до любой точки города — в пяти минутах езды находятся несколько крупных автомагистралей. При этом квартал надежно укрыт от тесного соседства с шумной дорогой.