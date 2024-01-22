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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Два крупных пожара произошло в Уфе в ночь на 22 января

Два дома в уфимской Черниковке загорелись в ночь на 22 января

22 января 2024, 10:05
Фото: 1MI

Два крупных пожара произошло в Уфе в ночь на 22 января

В МЧС рассматривают версию о том, что один из домов могли поджечь преднамеренно.

В уфимском микрорайоне Черниковка ночью 22 января произошли пожары в двух домах. Оба дома расселены, отметили в пресс-службе МЧС по РБ.

Так, загорелся первый этаж двухэтажного бревенчатого дома по улице Суворова. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м. Отмечается, что к тушению огня были привлечены 27 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет.

На улице Кольцевая горели несколько квартир на втором этаже и кровля двухэтажного кирпичного дома. Пожар потушен на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.

Фото: МЧС по РБ.

К тушению пожара привлекались 32 человека и 8 единиц техники, в том числе пожарные управления пожарной охраны г. Уфы и РН-пожарная безопасность, — сообщили в МЧС.

Фото: МЧС по РБ.

Подчеркивается, что пожар мог возникнуть в результате умышленных действий по уничтожению или повреждению имущества. Расследование пожаров проводят дознаватели МЧС России.

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