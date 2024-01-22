Два дома в уфимской Черниковке загорелись в ночь на 22 января

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В уфимском микрорайоне Черниковка ночью 22 января произошли пожары в двух домах. Оба дома расселены, отметили в пресс-службе МЧС по РБ.
Так, загорелся первый этаж двухэтажного бревенчатого дома по улице Суворова. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м. Отмечается, что к тушению огня были привлечены 27 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет.
На улице Кольцевая горели несколько квартир на втором этаже и кровля двухэтажного кирпичного дома. Пожар потушен на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.
К тушению пожара привлекались 32 человека и 8 единиц техники, в том числе пожарные управления пожарной охраны г. Уфы и РН-пожарная безопасность, — сообщили в МЧС.
Подчеркивается, что пожар мог возникнуть в результате умышленных действий по уничтожению или повреждению имущества. Расследование пожаров проводят дознаватели МЧС России.