Два дома в уфимской Черниковке загорелись в ночь на 22 января

В уфимском микрорайоне Черниковка ночью 22 января произошли пожары в двух домах. Оба дома расселены, отметили в пресс-службе МЧС по РБ.



Так, загорелся первый этаж двухэтажного бревенчатого дома по улице Суворова. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м. Отмечается, что к тушению огня были привлечены 27 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет.



На улице Кольцевая горели несколько квартир на втором этаже и кровля двухэтажного кирпичного дома. Пожар потушен на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.