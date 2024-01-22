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Posted Вчера, 19:16

Published Вчера, 19:16

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Депутат объяснил необходимость закона о конфискации имущества за фейки об армии

Депутат объяснил необходимость закона о конфискации имущества за фейки об армии

22 января 2024, 19:16
Фото: 1MI
Первый заместитель председателя Государственной Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий раскрыл суть проекта закона, предполагающего конфискацию имущества за фейки.

В интервью RT парламентарий указал, что продвижение российских военных неизменно сопровождается вбросами негативной информации. Нововведение необходимо, чтобы заставить задуматься тех, кто тиражирует и комментирует фейки, не вникая в суть.

Таким образом, мера позволит обеспечить защиту от русофобии, которую вовсю нагнетают в странах Запада.

Стоит напомнить, что законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ представлен для рассмотрения депутатами Думы и рекомендован к принятию в первом чтении.

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