Депутат объяснил необходимость закона о конфискации имущества за фейки об армии

Posted Вчера, 19:16
Published Вчера, 19:16
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В интервью RT парламентарий указал, что продвижение российских военных неизменно сопровождается вбросами негативной информации. Нововведение необходимо, чтобы заставить задуматься тех, кто тиражирует и комментирует фейки, не вникая в суть.
Таким образом, мера позволит обеспечить защиту от русофобии, которую вовсю нагнетают в странах Запада.
Стоит напомнить, что законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ представлен для рассмотрения депутатами Думы и рекомендован к принятию в первом чтении.