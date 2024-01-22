«Бездушная норма»: Ленара Иванова рассказала о девушке, переведённой в интернат

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Ленара Иванова, занимающая должность министра труда, семьи и социальной защиты, рассказала историю Дины, которую ранее принудительно поместили в психоневрологический диспансер. По её словам, перевод в учреждение «совершён в рамках действующего порядка перевода подопечных». Об этом чиновница написала в своём телеграм-канале.
Диане — 23 года. Ранее она была под опекой Серафимского детского дома-интерната. Затем её перевели в дом-интернат для пожилых и инвалидов в Октябрьском — дело в том, что, по словам Ленары Ивановой, «взрослые должны жить со взрослыми — таковы правила»). Но в конце 2023 года Диану насильно перевели в Стерлитамакский психоневрологический интернат.
Эта история вызвала резонанс в общественности. Следственный комитет по поручению Александра Бастрыкина организовал проверку инцидента. Проверку затеяло и ведомство Ленары Ивановой, которое, однако, удостоверилось, что девушку на законных основаниях перевели в Стерлитамак.
По словам министра, она хоть и согласна с законностью перевода девушки, но не готова мириться с «буквой закона».
— Проживание Дианы там, где ей уютно и хорошо — именно УЮТНО и ХОРОШО — будет детально проработано с учётом всех обстоятельств, главным из которых — при любом варианте — должно быть уважение к личности человека. — Л. Иванова.
Чиновница считает, что её задача — приложить максимум усилий для того, чтобы пересмотреть и исправить прописанные нормы в случае, если «если написанная на бумаге норма оказалась несовершенной и бездушной». Ленара Иванова посетила Диану 17 января. Там она узнала, что девушка живёт в «очень доброжелательной атмосфере», проходит обучение в интернате. Однако Диана высказалась, что хочет переехать в Уфу в «более открытое учреждение» или жить вне учреждения, но под сопровождением.
Министерство труда, семьи и соцзащиты начало работу по удовлетворению запроса опекаемой.