mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Министр труда Ленара Иванова рассказала о девушке, переведённой в интернат

«Бездушная норма»: Ленара Иванова рассказала о девушке, переведённой в интернат

22 января 2024, 11:10
Фото: Ленара Иванова

Министр труда Ленара Иванова рассказала о девушке, переведённой в интернат

Чиновница рассказала о судьбе девушки, которую перевели в психоневрологический интернат.

Ленара Иванова, занимающая должность министра труда, семьи и социальной защиты, рассказала историю Дины, которую ранее принудительно поместили в психоневрологический диспансер. По её словам, перевод в учреждение «совершён в рамках действующего порядка перевода подопечных». Об этом чиновница написала в своём телеграм-канале.

Диане — 23 года. Ранее она была под опекой Серафимского детского дома-интерната. Затем её перевели в дом-интернат для пожилых и инвалидов в Октябрьском — дело в том, что, по словам Ленары Ивановой, «взрослые должны жить со взрослыми — таковы правила»). Но в конце 2023 года Диану насильно перевели в Стерлитамакский психоневрологический интернат.

Эта история вызвала резонанс в общественности. Следственный комитет по поручению Александра Бастрыкина организовал проверку инцидента. Проверку затеяло и ведомство Ленары Ивановой, которое, однако, удостоверилось, что девушку на законных основаниях перевели в Стерлитамак.

По словам министра, она хоть и согласна с законностью перевода девушки, но не готова мириться с «буквой закона».

— Проживание Дианы там, где ей уютно и хорошо — именно УЮТНО и ХОРОШО — будет детально проработано с учётом всех обстоятельств, главным из которых — при любом варианте — должно быть уважение к личности человека. — Л. Иванова.

Чиновница считает, что её задача — приложить максимум усилий для того, чтобы пересмотреть и исправить прописанные нормы в случае, если «если написанная на бумаге норма оказалась несовершенной и бездушной». Ленара Иванова посетила Диану 17 января. Там она узнала, что девушка живёт в «очень доброжелательной атмосфере», проходит обучение в интернате. Однако Диана высказалась, что хочет переехать в Уфу в «более открытое учреждение» или жить вне учреждения, но под сопровождением.

Министерство труда, семьи и соцзащиты начало работу по удовлетворению запроса опекаемой.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Ленара Хакимовна Иванова#Идэль Гумеров#Минтруд
Подпишитесь
В Уфе арестовали администратора телеграм-канала координировавшего митинги в Баймаке
Сегодня, 11:45
Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили
Сегодня, 10:57
«Закон есть закон». Юристы прокомментировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*
Сегодня, 09:40
Аварии в коммунальной сфере коснулись более 30 тыс человек в Башкирии
Сегодня, 07:59
«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе
Сегодня, 09:45
ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City
Сегодня, 12:29