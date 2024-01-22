2,6 млрд рублей привлек МСБ при поддержке МСП Банка на фондовом рынке

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
«Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на такой механизм привлечения финансирования, как размещение облигаций», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также напомнил, что, выйдя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию, а это, в свою очередь, помогает высвобождать активы из банковского залога, а также снижает давление банков-кредиторов на бизнес. В 2023 году выпуск облигаций компаний МСП при поддержке дочернего банка корпорации встал на поток — в лучшем смысле этого слова. Также конец года для КМСП был ознаменован первой в России сделкой по выпуску облигаций с ее поручительством, пишет РИА Новости. Новый инструмент государственной поддержки предоставил возможность снижения ставки фондирования для эмитентов, а также расширения базы инвесторов, подытожил гендиректор Корпорации МСП.
«Выход на фондовый рынок удобен для компании МСП благодаря отсутствию сложного ковенантного пакета, отлагательных и дополнительных условий», — добавил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. Он выразил убеждение: в данном случае речь идет о гибких целях привлечения средств. Создание публичной истории и рост узнаваемости бренда — еще один фактор, важным для результативной деятельности компании.
«Существенная доля спроса на облигации эмитентов МСП приходится на розничных инвесторов», — объяснил директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин. Он уверен, что поддержка МСП Банком новых выпусков облигаций МСП в формате якорных инвестиций обеспечит рынку дополнительный приток «длинных» денег, повысит инвестиционное качество эмитентов и даст возможность снизить спекулятивную составляющую на вторичных торгах. С точки зрения эксперта, данная ситуация способна позитивно воздействовать на рост объемов привлекаемого финансирования и числа новых эмитентов МСП на Мосбирже.
При оказании поддержки институтами развития (поручительство от Корпорации МСП, якорные инвестиции от МСП Банка) компании МСП более оперативно получат доступ к биржевым инструментам привлечения финансирования. Таким образом, предпринимателям предоставят возможность выбрать наиболее комфортный режим обслуживания долгов (периодичность купонных выплат, амортизация облигационного займа) и привлекать финансирование на более протяженный период.
Среди компаний, которые разместили облигации при содействии МСП Банка, была упомянута компания «Технология», крупнейший поставщик гелия, который выпустил облигации с целью обеспечения финансирования своей текущей и инвестиционной деятельности. Благодаря этому обстоятельству компания смогла увеличить свой оборотный капитал. К тому же МСП Банк стал якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций компании «Унител», оператора телекоммуникационных услуг для бизнеса. Теперь привлеченные 150 миллионов рублей будут использованы для капитальных инвестиций, включающих подключение новых клиентов в сегменте B2B, модернизацию сети, запуск новых сервисов для клиентов. Первая сделка с поручительством Корпорации МСП была связана с размещением облигаций Истринской сыроварни — производителя сыра и йогуртов.
Стоит напомнить, что МСП Банк стал участником национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Куратором этого проекта является первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.