2,6 млрд рублей привлек МСБ при поддержке МСП Банка на фондовом рынке

«Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на такой механизм привлечения финансирования, как размещение облигаций», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также напомнил, что, выйдя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию, а это, в свою очередь, помогает высвобождать активы из банковского залога, а также снижает давление банков-кредиторов на бизнес. В 2023 году выпуск облигаций компаний МСП при поддержке дочернего банка корпорации встал на поток — в лучшем смысле этого слова. Также конец года для КМСП был ознаменован первой в России сделкой по выпуску облигаций с ее поручительством, пишет РИА Новости. Новый инструмент государственной поддержки предоставил возможность снижения ставки фондирования для эмитентов, а также расширения базы инвесторов, подытожил гендиректор Корпорации МСП.