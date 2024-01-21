mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Заснеженные трассы и дворы, похороны бойцов СВО и смертность рабочих в Башкирии

Заснеженные трассы и дворы, похороны бойцов СВО и смертность рабочих в Башкирии

21 января 2024, 17:00
Фото: 1MI
Главные события воскресенья — в дайджесте Mkset.ru.

В Башкирии похоронили нескольких участников СВО. На прощание с многодетными отцами и трудящимися народного хозяйства приехали депутаты. Некоторые из военнослужащих провели на фронте несколько месяцев.

Дороги Башкирии не справляются с метелью. МЧС объявил об отмене 168 автобусных рейсов, ГИБДД перекрывает федеральную трассу М5. Прокуратура объявляет представления и предостережения чиновникам и руководителям управляющих компаний и заводит административные дела за заснеженные улицы, дворы и крыши. Жители Башкирии присылают кадры, от которых становится холодно и жутко.

Мобилизованный из Белебеевского района едва избежал взыскания за опоздание в часть. Сегодня он должен был отправиться с отпуска в расположение подразделения, однако глава сельсовета не смог обеспечить ему выезд из деревни к автобусу. Адвокат Роман Петров рассказал mkset.ru, может ли командование части привлечь военнослужащего в таком случае.

В Гострудинспекции подвели итоги первой полноценной рабочей недели в году. За это время погибло несколько рабочих, котором хватило совсем немного до пенсии. Они трудились в промышленности и здравоохранении.

Башкирский мужчина просит Радия Хабирова обстоятельнее подойти к вопросам ЖКХ, а не повышать тарифы на услуги. По словам Сергея М., можно оптимизировать работу организаций, дав слесарям больше «власти», инструментов и повышая их квалификацию. А повышение тарифов может повлечь за собой рост недовольства — «простые смертные» хотят видеть качество за «колоссальные деньги», которые они платят.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Уфы в эти выходные
Вчера, 05:22
Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о беспорядках в Башкирии
19 января, 10:48
«Не получилось впихнуться»: в очередной раз уфимские автобусы оказались переполнены
19 января, 09:34
Участники митинга в Уфе попытались остановить автобус с задержанными
19 января, 08:00
«Моя личная вина»: Радий Хабиров высказался о Фаиле Алсынове* и событиях в Баймаке
18 января, 07:58
Что известно о Фаиле Алсынове* и за что его приговорили к четырем годам колонии
17 января, 14:50