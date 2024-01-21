Заснеженные трассы и дворы, похороны бойцов СВО и смертность рабочих в Башкирии

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В Башкирии похоронили нескольких участников СВО. На прощание с многодетными отцами и трудящимися народного хозяйства приехали депутаты. Некоторые из военнослужащих провели на фронте несколько месяцев.
Дороги Башкирии не справляются с метелью. МЧС объявил об отмене 168 автобусных рейсов, ГИБДД перекрывает федеральную трассу М5. Прокуратура объявляет представления и предостережения чиновникам и руководителям управляющих компаний и заводит административные дела за заснеженные улицы, дворы и крыши. Жители Башкирии присылают кадры, от которых становится холодно и жутко.
Мобилизованный из Белебеевского района едва избежал взыскания за опоздание в часть. Сегодня он должен был отправиться с отпуска в расположение подразделения, однако глава сельсовета не смог обеспечить ему выезд из деревни к автобусу. Адвокат Роман Петров рассказал mkset.ru, может ли командование части привлечь военнослужащего в таком случае.
В Гострудинспекции подвели итоги первой полноценной рабочей недели в году. За это время погибло несколько рабочих, котором хватило совсем немного до пенсии. Они трудились в промышленности и здравоохранении.
Башкирский мужчина просит Радия Хабирова обстоятельнее подойти к вопросам ЖКХ, а не повышать тарифы на услуги. По словам Сергея М., можно оптимизировать работу организаций, дав слесарям больше «власти», инструментов и повышая их квалификацию. А повышение тарифов может повлечь за собой рост недовольства — «простые смертные» хотят видеть качество за «колоссальные деньги», которые они платят.