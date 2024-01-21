Заснеженные трассы и дворы, похороны бойцов СВО и смертность рабочих в Башкирии

Башкирский мужчина просит Радия Хабирова обстоятельнее подойти к вопросам ЖКХ, а не повышать тарифы на услуги. По словам Сергея М., можно оптимизировать работу организаций, дав слесарям больше «власти», инструментов и повышая их квалификацию. А повышение тарифов может повлечь за собой рост недовольства — «простые смертные» хотят видеть качество за «колоссальные деньги», которые они платят.