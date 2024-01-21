В течение двух дней в одном районе Башкирии похоронили двоих участников СВО

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Туймайзинский район Башкирии остался без двоих земляков. Оба они погибли на СВО. Об этом рассказал глава местной администрации Айдар Суфиянов.
В доме культура «Родина» в городе Туймазы проводили в последний путь 39-летнего сержанта, командира отделения — командира боевой машины Марселя Каримова. Заключив контракт с министерством обороны в августе 2023 года, он погиб в декабре. На его похороны приехал депутат Курултая и директор мебельной фирмы «Корона» Рамиль Мамлеев. По словам депутата, у Марселя Каримова остались четверо детей.
Гранатомётчика мотострелкового батальона Асхата Шакирова посмертно наградили орденом Мужества. Он неделю не дожил до своих 54 лет — газета «Туймазинский вестник» пишет, что 28 декабря он погиб под Авдеевкой. Родился и жил Асхат Шакиров в деревне Фрунзе, там и похоронен. Без отца остались двое его сыновей. В его прощальной церемонии участвовал депутат Курултая Рустем Ахунов, не раз являвшийся экспертом Mkset.ru в экономических вопросах.
В Башкирии также похоронили бывшего сварщика, который заключил контракт несколько месяцев назад.