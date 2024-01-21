В течение двух дней в одном районе Башкирии похоронили двоих участников СВО

Гранатомётчика мотострелкового батальона Асхата Шакирова посмертно наградили орденом Мужества. Он неделю не дожил до своих 54 лет — газета «Туймазинский вестник» пишет, что 28 декабря он погиб под Авдеевкой. Родился и жил Асхат Шакиров в деревне Фрунзе, там и похоронен. Без отца остались двое его сыновей. В его прощальной церемонии участвовал депутат Курултая Рустем Ахунов, не раз являвшийся экспертом Mkset.ru в экономических вопросах.