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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

На СВО погибли два участника СВО с одного района Башкирии

В течение двух дней в одном районе Башкирии похоронили двоих участников СВО

21 января 2024, 10:20

На СВО погибли два участника СВО с одного района Башкирии

Один из погибших был многодетным отцом.

Туймайзинский район Башкирии остался без двоих земляков. Оба они погибли на СВО. Об этом рассказал глава местной администрации Айдар Суфиянов.

В доме культура «Родина» в городе Туймазы проводили в последний путь 39-летнего сержанта, командира отделения — командира боевой машины Марселя Каримова. Заключив контракт с министерством обороны в августе 2023 года, он погиб в декабре. На его похороны приехал депутат Курултая и директор мебельной фирмы «Корона» Рамиль Мамлеев. По словам депутата, у Марселя Каримова остались четверо детей.

Гранатомётчика мотострелкового батальона Асхата Шакирова посмертно наградили орденом Мужества. Он неделю не дожил до своих 54 лет — газета «Туймазинский вестник» пишет, что 28 декабря он погиб под Авдеевкой. Родился и жил Асхат Шакиров в деревне Фрунзе, там и похоронен. Без отца остались двое его сыновей. В его прощальной церемонии участвовал депутат Курултая Рустем Ахунов, не раз являвшийся экспертом Mkset.ru в экономических вопросах.

В Башкирии также похоронили бывшего сварщика, который заключил контракт несколько месяцев назад.

Тридцатидвухлетний сварщик из Башкирии погиб на СВО на территории Украины
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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров
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