Радия Хабирова призвали пересмотреть отношение к ЖКХ и не поднимать тарифы

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
К главе Башкирии обратились с просьбой не поднимать тарифы на услуги ЖКХ. Вместо этого граждане предлагают оптимизировать работу предприятий в отрасли.
Вчера стало известно, что в Уфе поднимут тарифы за питьевую воду, поставляемую «Уфаводоканалом» — более, чем на 4 рубля за кубометр.
Пользователь Сергей М., обратившийся к Хабирову, считает, что «цены повышать не нужно», а необходимо перестроить работу в жилищно-коммунальном секторе. Однако оптимизация производственных процессов не должна подразумевать не сокращение рабочего персонала и расширение административного штата, а расширение полномочий и инструментария имеющихся сотрудников.
— Под оптимизацией процессов имеется в виду не «оставить 2 слесарей на 2 района и набрать на каждого из них по 10 бухгалтеров. Например, можно дать больше власти тем же слесарям, дать им хорошие инструменты, повышать их квалификацию и т. д. — Сергей М.
Реформы, по мнению неравнодушного гражданина, позволят повысить работоспособность специалистов без необходимости больших временных затрат. Также это позволит сэкономить силы сотрудников. Аналогичные изменения, считает Сергей М., можно произвести в других отделах.
Повышение цен на ЖКХ, продолжает Сергей М., не решит проблемы, однако вызовет недовольство граждан.
— Ведь мы, простые смертные, платим колоссальные деньги на ЖКХ и хотим в ответ получить не очередное повышение цен, а качество и доступность.