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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

Жители Башкирии попросили Радия Хабирова изменить политику в сфере ЖКХ

Радия Хабирова призвали пересмотреть отношение к ЖКХ и не поднимать тарифы

21 января 2024, 11:53
Фото: mkset.ru

Жители Башкирии попросили Радия Хабирова изменить политику в сфере ЖКХ

Повышение цен на услуги может привести к недовольству граждан, вместо этого нужно увеличить «власть» слесарей, считает пользователь, обратившийся к главе региона.

К главе Башкирии обратились с просьбой не поднимать тарифы на услуги ЖКХ. Вместо этого граждане предлагают оптимизировать работу предприятий в отрасли.

Вчера стало известно, что в Уфе поднимут тарифы за питьевую воду, поставляемую «Уфаводоканалом» — более, чем на 4 рубля за кубометр.

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Пользователь Сергей М., обратившийся к Хабирову, считает, что «цены повышать не нужно», а необходимо перестроить работу в жилищно-коммунальном секторе. Однако оптимизация производственных процессов не должна подразумевать не сокращение рабочего персонала и расширение административного штата, а расширение полномочий и инструментария имеющихся сотрудников.

— Под оптимизацией процессов имеется в виду не «оставить 2 слесарей на 2 района и набрать на каждого из них по 10 бухгалтеров. Например, можно дать больше власти тем же слесарям, дать им хорошие инструменты, повышать их квалификацию и т. д. — Сергей М.

Реформы, по мнению неравнодушного гражданина, позволят повысить работоспособность специалистов без необходимости больших временных затрат. Также это позволит сэкономить силы сотрудников. Аналогичные изменения, считает Сергей М., можно произвести в других отделах.

Повышение цен на ЖКХ, продолжает Сергей М., не решит проблемы, однако вызовет недовольство граждан.

— Ведь мы, простые смертные, платим колоссальные деньги на ЖКХ и хотим в ответ получить не очередное повышение цен, а качество и доступность.
#Общество#Город#Уфа#ЖКХ#Тарифы ЖКХ#Идэль Гумеров
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