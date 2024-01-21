Радия Хабирова призвали пересмотреть отношение к ЖКХ и не поднимать тарифы

Пользователь Сергей М., обратившийся к Хабирову, считает, что «цены повышать не нужно», а необходимо перестроить работу в жилищно-коммунальном секторе. Однако оптимизация производственных процессов не должна подразумевать не сокращение рабочего персонала и расширение административного штата, а расширение полномочий и инструментария имеющихся сотрудников.