Прокуратура выгнала уфимских коммунальщиков на уборку снега

Сегодняшний случай — не первый за последние недели, когда прокуратура вмешивается в деятельность ответственных организаций по уборке снега. После Нового года прокуратура обнаружила, что в работе задействовано не более 40% техники. А мэр Уфы Ратмир Мавлиев виновными в ситуации назвал управляющие компании и даже пригрозил лишать их лицензий за гололёд и заснеженные дворы.