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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:28

Прокуратура оказалась недовольна качеством уборки снега в Уфе

Прокуратура выгнала уфимских коммунальщиков на уборку снега

21 января 2024, 09:14
Фото: mkset.ru

Прокуратура оказалась недовольна качеством уборки снега в Уфе

Досталось и чиновникам, и управляющим компаниям.

Прокуратура возбудила 13 административных дел из-за некачественной уборки улиц и дворов Уфы. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

По поручению прокуратуры Республики Башкортостан прокуратура г. Уфы совместно с прокурорами районов города проводит проверку исполнения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения

🖥Ежедневный мониторинг оперативной ситуации, в том числе средств массовой информации показал, что службами и органами, ответственными за содержание автодорог и благоустройство территорий в зимний период, работа по уборке скопления снежно-ледяных масс на городских улицах организована неэффективно. За состояние улиц и дорог отвечают администрация города и власти районов. Недовольны в прокуратуре оказались и очисткой дворов, входных групп и крыш многоквартирных домов, за что ответственность несут управляющие компании.

Прокуроры внесли 21 представление к ответственным лицам за плохую работу. 13 руководителей получили предостережения о недопустимости нарушений закона. Также заведено 13 административных дел по части 2 статьи 12.34 КоАП РФ и статье 14.1.3 КоАП РФ.

После этого управляющие компании и местные органы власти вынуждены были задействовать в уборке снега 370 работников и 250 единиц техники.

Плохое состояние дорог стало причиной скандала в Белебеевском районе — мобилизованный не смог вовремя выехать к автобусу, который увёз военнослужащих с отпуска на фронт.

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Сегодняшний случай — не первый за последние недели, когда прокуратура вмешивается в деятельность ответственных организаций по уборке снега. После Нового года прокуратура обнаружила, что в работе задействовано не более 40% техники. А мэр Уфы Ратмир Мавлиев виновными в ситуации назвал управляющие компании и даже пригрозил лишать их лицензий за гололёд и заснеженные дворы.

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#Общество#Город#Уфа#Прокуратура#Дороги#Транспорт#Идэль Гумеров
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