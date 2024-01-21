Прокуратура выгнала уфимских коммунальщиков на уборку снега

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Прокуратура возбудила 13 административных дел из-за некачественной уборки улиц и дворов Уфы. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
По поручению прокуратуры Республики Башкортостан прокуратура г. Уфы совместно с прокурорами районов города проводит проверку исполнения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения
🖥Ежедневный мониторинг оперативной ситуации, в том числе средств массовой информации показал, что службами и органами, ответственными за содержание автодорог и благоустройство территорий в зимний период, работа по уборке скопления снежно-ледяных масс на городских улицах организована неэффективно. За состояние улиц и дорог отвечают администрация города и власти районов. Недовольны в прокуратуре оказались и очисткой дворов, входных групп и крыш многоквартирных домов, за что ответственность несут управляющие компании.
Прокуроры внесли 21 представление к ответственным лицам за плохую работу. 13 руководителей получили предостережения о недопустимости нарушений закона. Также заведено 13 административных дел по части 2 статьи 12.34 КоАП РФ и статье 14.1.3 КоАП РФ.
После этого управляющие компании и местные органы власти вынуждены были задействовать в уборке снега 370 работников и 250 единиц техники.
Плохое состояние дорог стало причиной скандала в Белебеевском районе — мобилизованный не смог вовремя выехать к автобусу, который увёз военнослужащих с отпуска на фронт.
Сегодняшний случай — не первый за последние недели, когда прокуратура вмешивается в деятельность ответственных организаций по уборке снега. После Нового года прокуратура обнаружила, что в работе задействовано не более 40% техники. А мэр Уфы Ратмир Мавлиев виновными в ситуации назвал управляющие компании и даже пригрозил лишать их лицензий за гололёд и заснеженные дворы.