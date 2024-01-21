Мужчина из Башкирии призвал Радия Хабирова «пресекать в зародыше» какие-то силы

По мнению Хабирова, в последних событиях виновата группа людей из 3 человек, один из которых находится в Канаде, другой — в Литве. Третьем, судя по всему, является Фаиль Алсынов*. Хабиров рассказал, что они призывают к формированию партизанских отрядов и отделению Башкортостана от России.