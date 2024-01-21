Мужчина из Башкирии призвал Радия Хабирова «пресекать в зародыше» какие-то силы

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Пресс-служба администрации главы Башкирии рассказала о поездке Радия Хабирова в Дюртюлинский район. Там он встретился с группой местных жителей, которые призвали «пресекать в зародыше» силы, желающие расколоть людей разных национальностей.
20 января мужчина от имени собравшегося коллектива обратился к главе региона:
— По поводу последних событий — всё равно это нас всех касается. Мы в трудное время живём, но какие-то силы хотят расшатать наш дружный коллектив. <.>. Когда кучка каких-то экстремистов выступает, надо в зародыше их кончать. Мы полностью вам поддерживаем.
Глава региона ответил, что ситуация копилась годами, а также о том, что есть определённые проблемы. Чиновник рассказал, что это он принял решение, чтобы организацию «Башкорт»* признали экстремистской.
По мнению Хабирова, в последних событиях виновата группа людей из 3 человек, один из которых находится в Канаде, другой — в Литве. Третьем, судя по всему, является Фаиль Алсынов*. Хабиров рассказал, что они призывают к формированию партизанских отрядов и отделению Башкортостана от России.
О произошедшем в Баймаке Хабиров высказался следующим образом:
— Мы же старшие — там молодёжи много. Не разъяснили ребятам. Я всегда старался не вытаскивать это всё широко, видим, это была ошибка. Мы теперь мы будем объяснять, что это предатели — люди, которые расшатывают самое главное. <.>. Вы многого не знаете — и слава богу, что вы этого не знаете. То, что сейчас происходит в информационном поле — украинские службы пытаются взорвать ситуацию. Спасибо за поддержку! Моя работа как главы — обеспечить защиту от этой истории.
В пресс-службе администрации Главы резюмировали, что, по мнению Радия Хабирова, «в Башкортостане — обострённое чувство справедливости». Также чиновник отметил, что в Башкирии нужно «слышать и понимать друг друга, искать компромиссы».
* — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.
**— включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.