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Жители Уфы в 2024 году станут больше платить за воду

20 января 2024, 10:58

В 2024 году в Уфе вырастут тарифы на водоотведение и водоснабжение

Соответствующий документ опубликовали на сайте ГУП «Уфаводоканал».

Размер оплаты за воду в Башкирии изменится с 1 июля 2024 года.

По данным предприятия, начиная со второго летнего месяца кубометр питьевой воды обойдется жителям республики в 35 рублей 10 копеек. Для сравнения в 2023 году стоимость кубометра питьевой воды составляла 30 рублей 97 копеек.

Также изменится размер оплаты тарифа на водоотведение — с 33,88 до 38,62 рубля за кубометр. Отмечается, что тариф на техническую воду для населения не изменится и составит 39,95 рубля за кубический метр.

#Общество#Город#Водоснабжение#Новости Башкирии#Новости Уфы#Водоканал#Азамат Нухов#Повышение тарифа#Тарифы
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