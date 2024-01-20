Жители Уфы в 2024 году станут больше платить за воду

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Размер оплаты за воду в Башкирии изменится с 1 июля 2024 года.
По данным предприятия, начиная со второго летнего месяца кубометр питьевой воды обойдется жителям республики в 35 рублей 10 копеек. Для сравнения в 2023 году стоимость кубометра питьевой воды составляла 30 рублей 97 копеек.
Также изменится размер оплаты тарифа на водоотведение — с 33,88 до 38,62 рубля за кубометр. Отмечается, что тариф на техническую воду для населения не изменится и составит 39,95 рубля за кубический метр.