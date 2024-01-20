В мэрии Уфы рассказали, что можно сделать с отжившими свое живыми ёлками

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Уфе с сегодняшнего дня стартовала акция «Елки в щепки». В рамках данной акции горожане смогут сдать хвойные деревья на переработку.
Сдать елки можно 20-21 и 27–28 января. Отмечается, что при сдаче на переработку на елке не должно быть крестовин, упаковки и украшений.
Контейнеры для сбора ёлок будут установлены по следующим адресам:
Демский район — ул. Магистральная, 2А и Столярова, 2,
Калининский район — ул. Мушникова, 11 и Гвардейская, 58/1,
Кировский район — ул. Испытателей, 21 и Степана Кувыкина, 16 (возле торгового комплекса),
Ленинский район — сквер «Цветок курая» (пересечение улиц Рижской и Малой Лесозаводской), микрорайон «Сосны» (между домами по ул. Тальковой, 33 и ул. Валеевой, 5),
Октябрьский район — ул. Юрия Гагарина, 10/2, пустырь на пересечении ул. Набережная реки Уфа и Максима Рыльского, Лайфстайл центр «Башкирия» (сквер со стороны ул. 50 лет СССР),
Орджоникидзевский район — Колхозный рынок, ул. Кольцевая, 50-61,
Советский район — пересечение улиц Ленина и Вокзальной.
Планируется, что в дальнейшем елки будут направлены на завод, где их переработают в щепу, которая пойдет на изготовление древесных плит — для использования в строительстве и изготовления мебели.