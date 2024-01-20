mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Уфе с 20 января начинает действовать акция «Елки в щепки»

В мэрии Уфы рассказали, что можно сделать с отжившими свое живыми ёлками

20 января 2024, 13:27
Фото: 1MI

В Уфе с 20 января начинает действовать акция «Елки в щепки»

Список адресов контейнеров для сдачи ёлок публикует администрация Уфы.

В Уфе с сегодняшнего дня стартовала акция «Елки в щепки». В рамках данной акции горожане смогут сдать хвойные деревья на переработку.

Сдать елки можно 20-21 и 27–28 января. Отмечается, что при сдаче на переработку на елке не должно быть крестовин, упаковки и украшений.

Контейнеры для сбора ёлок будут установлены по следующим адресам:

Демский район — ул. Магистральная, 2А и Столярова, 2,

Калининский район — ул. Мушникова, 11 и Гвардейская, 58/1,

Кировский район — ул. Испытателей, 21 и Степана Кувыкина, 16 (возле торгового комплекса),

Ленинский район — сквер «Цветок курая» (пересечение улиц Рижской и Малой Лесозаводской), микрорайон «Сосны» (между домами по ул. Тальковой, 33 и ул. Валеевой, 5),

Октябрьский район — ул. Юрия Гагарина, 10/2, пустырь на пересечении ул. Набережная реки Уфа и Максима Рыльского, Лайфстайл центр «Башкирия» (сквер со стороны ул. 50 лет СССР),

Орджоникидзевский район — Колхозный рынок, ул. Кольцевая, 50-61,

Советский район — пересечение улиц Ленина и Вокзальной.

Планируется, что в дальнейшем елки будут направлены на завод, где их переработают в щепу, которая пойдет на изготовление древесных плит — для использования в строительстве и изготовления мебели.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Новый год#Администрация#Азамат Нухов
Подпишитесь
Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Уфы в эти выходные
Сегодня, 05:22
Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о беспорядках в Башкирии
Вчера, 10:48
«Не получилось впихнуться»: в очередной раз уфимские автобусы оказались переполнены
Вчера, 09:34
Участники митинга в Уфе попытались остановить автобус с задержанными
Вчера, 08:00
«Моя личная вина»: Радий Хабиров высказался о Фаиле Алсынове* и событиях в Баймаке
18 января, 07:58
Что известно о Фаиле Алсынове* и за что его приговорили к четырем годам колонии
17 января, 14:50