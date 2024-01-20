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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО Русланом Мухитдиновым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО сапером-разведчиком

20 января 2024, 10:50
Фото: Марс Кашапов/ VK.com

В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО Русланом Мухитдиновым

Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил руководитель муниципалитета Марс Кашапов.

В Салаватском районе республики состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Русланом Мухитдиновым. Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил руководитель муниципалитета Марс Кашапов.

Руслан Мухитдинов отправился на СВО в качестве добровольца в апреле 2022 года. В течение четырех месяцев он выполнял боевые задачи как сапер-разведчик. По окончании контракта вернулся в отпуск, однако, узнав о частичной мобилизации, в сентябре вновь отправился на военную службу.

#Общество#Новости Башкирии#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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