В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО сапером-разведчиком

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Салаватском районе республики состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Русланом Мухитдиновым. Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил руководитель муниципалитета Марс Кашапов.
Руслан Мухитдинов отправился на СВО в качестве добровольца в апреле 2022 года. В течение четырех месяцев он выполнял боевые задачи как сапер-разведчик. По окончании контракта вернулся в отпуск, однако, узнав о частичной мобилизации, в сентябре вновь отправился на военную службу.