В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО сапером-разведчиком

Руслан Мухитдинов отправился на СВО в качестве добровольца в апреле 2022 года. В течение четырех месяцев он выполнял боевые задачи как сапер-разведчик. По окончании контракта вернулся в отпуск, однако, узнав о частичной мобилизации, в сентябре вновь отправился на военную службу.