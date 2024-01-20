В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Гайсиным

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В пятницу, 19 января, в Белорецком районе республики состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Алексеем Гайсиным. Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил руководитель муниципалитета Андрей Иванюта.
Алексей Гайсин родился в Белорецке. Учился в школе №16, в Белорецком профессиональном лицее № 25. Получил профессию «слесарь-ремонтник». Затем начал работать на Белорецком металлургическом комбинате травильщиком. Позднее принял решение уйти на СВО.
В свободное время Гайсин любил заниматься музыкой: сочинял и пел песни — в основном, на тему любви к Родине — дома оборудовал даже свою музыкальную студию.