Глава ФОМС Илья Баланин исполнил мечту участника акции «Елка желаний»

Стоит отметить, что для детей с ограниченными возможностями здоровья работает детский реабилитационный центр «Кораблик» Минздрава России, открытый 1 июня 2023 года президентом РФ Владимиром Путиным. С момента открытия центра в нем была оказана помощь более чем двум тысячам ребят с разными недугами, в том числе очень сложными. Об этом рассказала замглавы министерства Евгения Котова. Лечение в центре проходили и дети из новых регионов.