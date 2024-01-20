Глава ФОМС Илья Баланин исполнил мечту участника акции «Елка желаний»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Эдуарду диагностировали ДЦП. Мальчик очень любит заниматься лечебной физкультурой и мечтал о спортивном оборудовании, чтобы выполнять более сложные упражнения. Он старается вырабатывать новые навыки и укреплять мышцы. Ребенок занимается своим здоровьем под руководством профессионального инструктора.
Как рассказал сам Эдуард, он еще любит смотреть мультики и слушать песни группы «Алиса».
Он поблагодарил Илью Баланина за помощь в исполнении новогоднего желания и пожелал крепкого здоровья.
Стоит отметить, что для детей с ограниченными возможностями здоровья работает детский реабилитационный центр «Кораблик» Минздрава России, открытый 1 июня 2023 года президентом РФ Владимиром Путиным. С момента открытия центра в нем была оказана помощь более чем двум тысячам ребят с разными недугами, в том числе очень сложными. Об этом рассказала замглавы министерства Евгения Котова. Лечение в центре проходили и дети из новых регионов.
Уточняется, что реабилитацию здесь проходят дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе с орфанными (редкими), с сочетанием патологий или особой тяжестью состояния, а также пострадавшие из-за природных стихий, ДТП и ЧП.
Площадь центра «Кораблик» превышает 48 тысяч квадратных метров. Внутри — более 1300 единиц современного медицинского оборудования.