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Глава ФОМС Илья Баланин исполнил мечту участника акции «Елка желаний»

20 января 2024, 09:30
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин подарил 11-летнему Эдуарду из Уфы специальную шведскую стенку для занятий лечебной физической культурой. Мальчик попросил о тренажере на «Елке желаний».
Фото: пресс-служба фонда омс

Эдуарду диагностировали ДЦП. Мальчик очень любит заниматься лечебной физкультурой и мечтал о спортивном оборудовании, чтобы выполнять более сложные упражнения. Он старается вырабатывать новые навыки и укреплять мышцы. Ребенок занимается своим здоровьем под руководством профессионального инструктора.

Как рассказал сам Эдуард, он еще любит смотреть мультики и слушать песни группы «Алиса».

Он поблагодарил Илью Баланина за помощь в исполнении новогоднего желания и пожелал крепкого здоровья.

Стоит отметить, что для детей с ограниченными возможностями здоровья работает детский реабилитационный центр «Кораблик» Минздрава России, открытый 1 июня 2023 года президентом РФ Владимиром Путиным. С момента открытия центра в нем была оказана помощь более чем двум тысячам ребят с разными недугами, в том числе очень сложными. Об этом рассказала замглавы министерства Евгения Котова. Лечение в центре проходили и дети из новых регионов.

Уточняется, что реабилитацию здесь проходят дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе с орфанными (редкими), с сочетанием патологий или особой тяжестью состояния, а также пострадавшие из-за природных стихий, ДТП и ЧП.

Площадь центра «Кораблик» превышает 48 тысяч квадратных метров. Внутри — более 1300 единиц современного медицинского оборудования.

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