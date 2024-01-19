В Уфе проходит митинг: участники вышли с плакатами в поддержку Фаиля Алсынова*

После оглашения приговора Фаилю Алсынову* произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как правоохранителей полицейские теснят протестующих, те же закидывают их снежками. По разным оценкам, тогда на митинг вышло от одной до четырех тысяч человек.