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Жители Уфы вышли на митинг в поддержку Фаиля Алсынова*

В Уфе проходит митинг: участники вышли с плакатами в поддержку Фаиля Алсынова*

19 января 2024, 06:22
Фото: Новости Башкортостана// Telegram

Жители Уфы вышли на митинг в поддержку Фаиля Алсынова*

На площади перед памятником Салавату Юлаеву собралось до нескольких сотен человек.

Несанкционированная акция проходит у памятника Салавата Юлаева. Жители Уфы собрались на площади перед памятником в поддержку осужденного на четыре года возбуждение ненависти или вражды активиста Фаиля Алсынова*.

По разным оценкам, участие в акции принимают от нескольких сотен до тысячи человек. Как сообщает «Ъ-Уфа», на данный момент задержано двое участников митинга. Силовики выстроились цепочкой перед памятником. Как сообщают очевидцы, полицейские предупреждают жителей, что акция является несогласованной и призывают разойтись.

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Напомним, 17 января в Баймаке огласили приговор Фаилю Алсынову. Активист получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

После оглашения приговора Фаилю Алсынову* произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как правоохранителей полицейские теснят протестующих, те же закидывают их снежками. По разным оценкам, тогда на митинг вышло от одной до четырех тысяч человек.

* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.

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#Общество#Происшествия#Город#Митинг#Полиция#Азамат Нухов
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