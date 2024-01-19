В Уфе проходит митинг: участники вышли с плакатами в поддержку Фаиля Алсынова*

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Несанкционированная акция проходит у памятника Салавата Юлаева. Жители Уфы собрались на площади перед памятником в поддержку осужденного на четыре года возбуждение ненависти или вражды активиста Фаиля Алсынова*.
По разным оценкам, участие в акции принимают от нескольких сотен до тысячи человек. Как сообщает «Ъ-Уфа», на данный момент задержано двое участников митинга. Силовики выстроились цепочкой перед памятником. Как сообщают очевидцы, полицейские предупреждают жителей, что акция является несогласованной и призывают разойтись.
Напомним, 17 января в Баймаке огласили приговор Фаилю Алсынову. Активист получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
После оглашения приговора Фаилю Алсынову* произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как правоохранителей полицейские теснят протестующих, те же закидывают их снежками. По разным оценкам, тогда на митинг вышло от одной до четырех тысяч человек.
* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.