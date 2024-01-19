В Башкирии втрое увеличили экспорт семян

Posted 19 января, 05:12
Published 19 января, 05:12
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
АПК региона в прошедшем году экспортировал в страны Европейского и Таможенного союзов 3870,1 тонны семян зернобобовых и кормовых культур. Все 194 партии семян вики, горчицы, донника, клевера, люцерны, лядвенца, эспарцета, пшеницы, ячменя проконтролированы и прошли энтомологические и гербологические экспертизы.
Продукция семеноводства реализована в Армению, Беларусь, Германию, Казахстан и Киргизию.
За аналогичный период прошлого года специалистами Россельхознадзора было досмотрено 75 партий семенного материала объемом 1406,35 тонны, экспортированных в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Германию и Монголию.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.