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Posted 19 января, 05:12

Published 19 января, 05:12

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Башкирии втрое увеличили экспорт семян

19 января 2024, 05:12
Объем реализации семян зернобобовых и кормовых культур в ушедшем году вырос почти в три раза, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

АПК региона в прошедшем году экспортировал в страны Европейского и Таможенного союзов 3870,1 тонны семян зернобобовых и кормовых культур. Все 194 партии семян вики, горчицы, донника, клевера, люцерны, лядвенца, эспарцета, пшеницы, ячменя проконтролированы и прошли энтомологические и гербологические экспертизы.

Продукция семеноводства реализована в Армению, Беларусь, Германию, Казахстан и Киргизию.

За аналогичный период прошлого года специалистами Россельхознадзора было досмотрено 75 партий семенного материала объемом 1406,35 тонны, экспортированных в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Германию и Монголию.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Башкортостан
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