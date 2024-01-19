В Башкирии в селе Шаран благоустроили парковую зону возле школы

Posted 19 января, 11:57
Published 19 января, 11:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Специалисты обустроили парковку с двумя выездами к прилегающим улицам, современную детскую площадку с безопасным напольным покрытием, а также тротуары с новыми опорами для освещения. Кроме того, была создана входная группа. Благоустройство парковой зоны продолжат, реализация запланирована в три этапа.
— Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности, — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.