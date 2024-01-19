В Башкирии в селе Шаран благоустроили парковую зону возле школы

Специалисты обустроили парковку с двумя выездами к прилегающим улицам, современную детскую площадку с безопасным напольным покрытием, а также тротуары с новыми опорами для освещения. Кроме того, была создана входная группа. Благоустройство парковой зоны продолжат, реализация запланирована в три этапа.