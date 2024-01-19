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Posted 19 января, 11:57

Published 19 января, 11:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Башкирии в селе Шаран благоустроили парковую зону возле школы

19 января 2024, 11:57
Парковую зону возле школы № 2 благоустроили в селе Шаран по нацпроекту «Жилье и городская среда». Работы по первому этапу строительства общественной территории стартовали в мае прошлого года.

Специалисты обустроили парковку с двумя выездами к прилегающим улицам, современную детскую площадку с безопасным напольным покрытием, а также тротуары с новыми опорами для освещения. Кроме того, была создана входная группа. Благоустройство парковой зоны продолжат, реализация запланирована в три этапа.

— Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности, — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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