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У нейросети Сбера Kandinsky свыше 12 млн пользователей

У нейросети Сбера Kandinsky свыше 12 млн пользователей

19 января 2024, 11:22
Фото: Пресс-служба Сбера
Реклама. СВК Сбер .
Нейросеть Kandinsky, разработанная и обученная специалистами Сбербанка, стала лидером по скорости роста аудитории разработчиков в мире, а также вошла в топ генеративных open source-моделей, уступая только модели Stable Diffusion.

Издание 56orb.ru пишет, что генеративная модель Сбера Kandinsky подводит итоги за 2023 год. Разработчики представили данные, в соответствии с которыми она успешно создала больше 200 миллионов генераций по текстовым запросам. При этом аудитория нейросети Kandinsky составила свыше 12 миллионов уникальных пользователей. По темпу роста генеративная модель занимает первое место, а по популярности среди разработчиков — второе, уступает только модели Stable Diffusion по версии рейтинга AI-ресурса Hugging Face, где собраны самые эффективные open source-решения.

Kandinsky умеет обрабатывать запросы из обширного списка тем более чем на 100 языках и позволяет пользователям создавать фотореалистичные изображения различных стилей в неограниченном количестве. Более того, нейросеть дает возможность изменять отдельные объекты и области на изображении, смешивать несколько рисунков, дорисовывать исходные изображения и создавать картины на бесконечном полотне (inpainting/outpainting).

Отличительная особенность нейросети Kandinsky — глубокое знание культурного кода нашей страны, включая архитектурные достопримечательности и элементы народного искусства.

Модель Kandinsky разработали и обучили исследователи Sber AI при поддержке специалистов из Института искусственного интеллекта AIRI на основе объединенного датасета Sber AI и компании SberDevices.

#Общество
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