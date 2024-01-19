У нейросети Сбера Kandinsky свыше 12 млн пользователей

Издание 56orb.ru пишет, что генеративная модель Сбера Kandinsky подводит итоги за 2023 год. Разработчики представили данные, в соответствии с которыми она успешно создала больше 200 миллионов генераций по текстовым запросам. При этом аудитория нейросети Kandinsky составила свыше 12 миллионов уникальных пользователей. По темпу роста генеративная модель занимает первое место, а по популярности среди разработчиков — второе, уступает только модели Stable Diffusion по версии рейтинга AI-ресурса Hugging Face, где собраны самые эффективные open source-решения.