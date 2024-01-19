Ритуал Мазараки и чудеса острова Кефалония

Жители деревни уделяли внимание не только ритуалу Мазараки и сохранению прочих традиций. Образование и просвещение также занимало важное место в жизни местного населения. Детей с малых лет старались обучить чтению, письму и самым важным дисциплинам. Возможно именно трепетное отношение к образованию было причиной того, что в поселении практически никогда не случалось конфликтов. Здесь всегда было принято решать спорные вопросы мирно — с помощью переговоров и дипломатии. Невзирая на это, жители деревни были храбрыми воинами, всегда готовыми встать на защиту родной земли. Они отправлялись добровольцами на поля сражений, чтобы доказать свою отвагу и доблесть. Мужчины из рода братьев Мазараки тоже в совершенстве владели искусством сражения. Военное дело, наряду с судоходством и земледелием, стало для многих членов семьи делом всей жизни.