Ритуал Мазараки и чудеса острова Кефалония

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Многовековая история поселения Мазараки началась с момента, когда предки местных жителей обосновались в одном из живописных прибрежных мест. Расположение новой деревни люди выбрали не случайно — уникальный микроклимат Мазараки обусловлен протяженной береговой линией и горной грядой, стоящей на страже этого тихого и уединенного средиземноморского уголка. Частью ландшафта поселения является и загадочная пещера Мелиссани, внутри которой располагается озеро глубиной 39 метров. На стенах пещеры сохранились древние изображения нимф, поэтому нередко это место так и называют — пещера нимф.
Местные жители веками занимались ловлей рыбы и земледелием. Они отлично ориентировались в прибрежных водах. Также практически все жители деревни занимались виноградарством и виноделием. Наибольшую популярность снискал сорт винограда «робола», ставший впоследствии одной из визитных карточек Кефалонии. До сих пор из него делают уникальное белое вино, пользующееся высоким спросом и известное далеко за пределами острова.
Поселение постепенно разрасталось и крепло. Соседей Мазараки привлекала слава деревни и богатство ее традиций, передаваемых из поколения в поколение. С одного из холмов, на котором стоял дом, открывался невероятный вид на море. Существует легенда, что хозяевами этого дома были самые известные представители этой деревни — братья Мазараки.
Традиции занимали важное место в жизни деревни испокон веков. Каждый год в одно и то же время братья Мазараки начинали высаживать на острове оливковые деревья. К ритуалу Мазараки тщательно готовилась вся деревня. Для местных жителей он был символом изобилия, богатства, мира и благополучия.
Тенистые оливковые рощи Кефалонии и по сей день напоминают людям о многовековом ритуале Мазараки. Их пышная зелень и обилие плодов будто возвращают в те времена, когда братья Мазараки и другие местные жители в определенный день объединялись для того, чтобы почтить память предков и укрепить фундамент традиций для следующих поколений с помощью своего ритуала.
Кефалонию не случайно называют островом чудес. На острове находится чудотворная икона Богородицы, сохранившаяся во время пожара. К храму, в котором хранится икона, в день Успения Богородицы сползаются ядовитые змеи с черными крестами на головах. Согласно легенде, в этот день рептилии не представляют опасности. Местные жители не боятся укусов и берут змей в руки. Ученые-серпентологи не дают комментариев относительно данного вида змей.
Помимо этого, известно еще об одном чуде, происходящем в день Успения Богородицы. Пятью месяцами ранее, в Благовещение, в церковный киот складывают белые лилии. В означенный день сухие цветы, пролежавшие все это время без воды, распускаются и наполняют помещение ароматом.
Жители деревни уделяли внимание не только ритуалу Мазараки и сохранению прочих традиций. Образование и просвещение также занимало важное место в жизни местного населения. Детей с малых лет старались обучить чтению, письму и самым важным дисциплинам. Возможно именно трепетное отношение к образованию было причиной того, что в поселении практически никогда не случалось конфликтов. Здесь всегда было принято решать спорные вопросы мирно — с помощью переговоров и дипломатии. Невзирая на это, жители деревни были храбрыми воинами, всегда готовыми встать на защиту родной земли. Они отправлялись добровольцами на поля сражений, чтобы доказать свою отвагу и доблесть. Мужчины из рода братьев Мазараки тоже в совершенстве владели искусством сражения. Военное дело, наряду с судоходством и земледелием, стало для многих членов семьи делом всей жизни.
Слава об умных, отважных и предприимчивых жителях деревни Мазараки постоянно росла. Спустя некоторое время ее уроженцев стали приглашать в другие регионы и страны. В мариупольском училище одним из первых преподавателей стал потомок братьев Мазараки. Представители рода переехали еще в несколько городов Российской империи, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Обосновавшись на новых землях вместе со своими семьями, многие из них получили российское подданство.
При этом в роду легендарных братьев всегда помнили об истоках, понимая, что без прошлого нет будущего и передавая потомкам истории о своем происхождении и о ритуале Мазараки. И по сей день в Кефалонии живы легенды о семье, приумножившей славу этих мест и способствовавшей их благоденствию и развитию.