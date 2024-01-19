Проект «Работай в Удмуртии» привлечет в регион 7 тысяч специалистов

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Проект стартовал 5 декабря на выставке-форуме «Россия». С участием ключевых предприятий региона и предпринимателей разрабатываются преференции, которые должны заинтересовать новых работников, пишет udm-info.ru.
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв заявил, что специалисты из других регионов могут рассчитывать на ипотеку с льготным процентом (до 5% годовых), участок в 6 соток, компенсацию оплаты аренды жилья на первый год и не только.
В свою очередь, глава региона Александр Бречалов сообщил, что ведущие предприятия предлагают в рамках проекта действительно интересные преимущества. К примеру, ЧМЗ платит подъёмные в размере 50 000 рублей, Сарапульский электрогенераторный завод и «Аксион» компенсируют платежи за аренду.
При этом льготы и бонусы получают не только те, кто намерен работать на промышленных предприятиях. Меры поддержки распространяются и на тех, кто переехал из других регионов и планирует открыть в Удмуртии бизнес. Для них налоговые ставки по УСН снижены до 1% годовых.
Как сообщает сайт проекта, программа распространяется на потенциальных сотрудников промышленных предприятий, ИТ-компаний, а также на представителей бюджетной сферы.