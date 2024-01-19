Проект «Работай в Удмуртии» привлечет в регион 7 тысяч специалистов

При этом льготы и бонусы получают не только те, кто намерен работать на промышленных предприятиях. Меры поддержки распространяются и на тех, кто переехал из других регионов и планирует открыть в Удмуртии бизнес. Для них налоговые ставки по УСН снижены до 1% годовых.