Ночной пожар в Башкирии унес жизни двух детей

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 04:39
По данным ведомства, пожар произошел около двух часов ночи в жилом доме по улице Центральная деревни Лепешкино Мишкинского района республики.
В доме в момент возникновения пожара находилась мать с тремя детьми. Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребёнка и выбежала на улицу. К этому времени, в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом было уже невозможно. В доме остались ещё двое детей, — девочки 3 и 4 лет.
По прибытии на место сил и средств добровольной пожарной команды и МЧС России дом из бруса был полностью охвачен огнем.
В ликвидации пожара задействованы 24 человека и 10 единиц техники. На тушение подано 3 пожарных ствола. Открытое горение ликвидировано на площади 48 кв.метров.
В ходе тушения, к сожалению, обнаружены погибшие дети.
На место выехал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов, также направлена оперативная группа Главного управления, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. С женщиной работает психолог МЧС России.
Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.