Ночной пожар в Башкирии унес жизни двух детей

В доме в момент возникновения пожара находилась мать с тремя детьми. Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребёнка и выбежала на улицу. К этому времени, в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом было уже невозможно. В доме остались ещё двое детей, — девочки 3 и 4 лет.