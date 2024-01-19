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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В Башкирии в пожаре погибли двое девочек в возрасте трех и четырех лет

Ночной пожар в Башкирии унес жизни двух детей

19 января 2024, 03:52
Фото: 1MI

В Башкирии в пожаре погибли двое девочек в возрасте трех и четырех лет

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

По данным ведомства, пожар произошел около двух часов ночи в жилом доме по улице Центральная деревни Лепешкино Мишкинского района республики.

В доме в момент возникновения пожара находилась мать с тремя детьми. Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребёнка и выбежала на улицу. К этому времени, в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом было уже невозможно. В доме остались ещё двое детей, — девочки 3 и 4 лет.

Фото: МЧС по РБ.

По прибытии на место сил и средств добровольной пожарной команды и МЧС России дом из бруса был полностью охвачен огнем.

В ликвидации пожара задействованы 24 человека и 10 единиц техники. На тушение подано 3 пожарных ствола. Открытое горение ликвидировано на площади 48 кв.метров.

В ходе тушения, к сожалению, обнаружены погибшие дети.

Фото: МЧС по РБ.

На место выехал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов, также направлена оперативная группа Главного управления, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. С женщиной работает психолог МЧС России.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#МЧС#Азамат Нухов
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