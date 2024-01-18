В Уфе неизвестные ломятся в квартиру музыканта, поддержавшего Фаиля Алсынова*

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
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Updated Сегодня, 16:23
В Уфе неизвестные ломятся в квартиру музыканта Алтыная Валитова, который выступил в поддержку активиста Фаиля Алсынова*.
Ранее сегодня музыкант Алтынай Валитов записал видеообращение, в котором поддержал активиста и защитника шихана Куштау Фаиля Алсынова*. Видео было заблокировано на основании решения Генпрокуратуры.
Напомним, в 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.
17 января в Баймаке огласили приговор Фаилю Алсынову. Активист получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
После оглашения приговора Фаилю Алсынову* произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как правоохранителей полицейские теснят протестующих, те же закидывают их снежками. По разным оценкам, на митинг вышло от одной до четырех тысяч человек.
**— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.