В Уфе неизвестные ломятся в квартиру музыканта, поддержавшего Фаиля Алсынова*

Напомним, в 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.