В центре Уфы несколько домов остались без воды. Людей просят набраться терпения

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В Уфе возле центра торговли и развлечений «Мир» случилась коммунальная авария. По словам начальника УЖХ Советского района, 7 зданий ждёт аварийное отключение воды.
Вчера вечером на улице Бессонова прорвало трубу холодного водоснабжения. Из-за этого несколько домов ждёт отключение от воды. Список зданий выглядит следующим образом:
Для обеспечения жителей водой обеспечен подвоз воды. Граждан попросили запастись терпением.
Причина аварии может крыться в износе сетей. «Уфаводоканал» признал, что на замену труб может уйти около 30 лет.