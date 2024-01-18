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Published Сегодня, 03:33

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Updated Сегодня, 03:35

В Советском районе Уфы прорвало трубу водоснабжения

В центре Уфы несколько домов остались без воды. Людей просят набраться терпения

18 января 2024, 03:33
Фото: 1MI

В Советском районе Уфы прорвало трубу водоснабжения

Для жителей пришлось организовать подвоз воды.

В Уфе возле центра торговли и развлечений «Мир» случилась коммунальная авария. По словам начальника УЖХ Советского района, 7 зданий ждёт аварийное отключение воды.

Вчера вечером на улице Бессонова прорвало трубу холодного водоснабжения. Из-за этого несколько домов ждёт отключение от воды. Список зданий выглядит следующим образом:

  • пр. Октября, 6,
  • пр. Октября, 6/2
  • пр. Октября, 6/3
  • ул. Бессонова, 2
  • ул. Бессонова, 2а
  • ул. Бессонова, 3
  • ул. Бессонова, 5

Для обеспечения жителей водой обеспечен подвоз воды. Граждан попросили запастись терпением.

Причина аварии может крыться в износе сетей. «Уфаводоканал» признал, что на замену труб может уйти около 30 лет.

К 2053 году в Уфе должны быть отремонтированы все сети. Но это не точно
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#Общество#Город#Уфа#ЖКХ#Идэль Гумеров#Уфаводоканал#Советский район
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