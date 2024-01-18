В США снизилось число заявок о назначении пособий по безработице

Так, за неделю, с 7 по 13 января, жители США подали примерно 187 тыс заявок на получение этого вида пособия. При этом, согласно комментарию Минтруда США, по сравнению с показателем предыдущей недели, количество заявлений от безработных граждан снизилось на 16 тыс. Об этом пишет runews24.ru.