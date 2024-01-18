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Posted Сегодня, 19:12

Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:21

Updated Сегодня, 19:21

В США снизилось число заявок о назначении пособий по безработице

В США снизилось число заявок о назначении пособий по безработице

18 января 2024, 19:12
Фото: Midjourney
Согласно исследования, в Соединенных Штатах число поданных заявлений на получений пособие по безработице достигло минимума с сентября 2022 года.

Так, за неделю, с 7 по 13 января, жители США подали примерно 187 тыс заявок на получение этого вида пособия. При этом, согласно комментарию Минтруда США, по сравнению с показателем предыдущей недели, количество заявлений от безработных граждан снизилось на 16 тыс. Об этом пишет runews24.ru.

В частности, на тенденцию о снижении безработицы в стране указывают сведения полученные за декабрь месяц, когда этот показатель снизился до 203,2 тысяч, обновив минимум за одиннадцать месяцев.

Кроме того, снизилось число американцев, получающих пособия по безработице сейчас. За период с 31 декабря по 6 января, общее число лиц получающих этот вид поддержки снизилось до 1,81 млн, что составляет минимум с октября прошлого года.

#Общество
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