В Башкирии арестовали одного из участников драки в кафе в Кумертау

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Кумертауский межрайонный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного участника массовой драки в кафе в Кумертау.
Участнику драки Евгению Б. предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ.
В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 29 суток. Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, инцидент произошел в одном из заведений общепита города Кумертау в конце декабря 2023 года. По предварительным данным, в кафе нахоидилось несколько человек в состоянии алкогольного опьянения. Один из них пролил напиток на девушку, которая оказалась знакомой других клиентов заведения. Мужчина попросил извиниться подозреваемого, но тот отказался. Злоумышленник напал на пострадавшего, а затем к нему присоединились остальные подозреваемые.