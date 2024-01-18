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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Участнику драки в кафе в Кумертау избрали меру пресечения

В Башкирии арестовали одного из участников драки в кафе в Кумертау

18 января 2024, 12:47
Фото: 1MI

Участнику драки в кафе в Кумертау избрали меру пресечения

Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов РБ.

Кумертауский межрайонный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного участника массовой драки в кафе в Кумертау.

Участнику драки Евгению Б. предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 29 суток. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, инцидент произошел в одном из заведений общепита города Кумертау в конце декабря 2023 года. По предварительным данным, в кафе нахоидилось несколько человек в состоянии алкогольного опьянения. Один из них пролил напиток на девушку, которая оказалась знакомой других клиентов заведения. Мужчина попросил извиниться подозреваемого, но тот отказался. Злоумышленник напал на пострадавшего, а затем к нему присоединились остальные подозреваемые.

#Общество#Происшествия#Город#Суд#Новости Башкирии#Драка#Азамат Нухов
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