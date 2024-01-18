В Башкирии арестовали одного из участников драки в кафе в Кумертау

Напомним, инцидент произошел в одном из заведений общепита города Кумертау в конце декабря 2023 года. По предварительным данным, в кафе нахоидилось несколько человек в состоянии алкогольного опьянения. Один из них пролил напиток на девушку, которая оказалась знакомой других клиентов заведения. Мужчина попросил извиниться подозреваемого, но тот отказался. Злоумышленник напал на пострадавшего, а затем к нему присоединились остальные подозреваемые.