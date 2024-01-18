Сбои в Telegram, чиновница в СИЗО и задержания участников митингов в Баймаке

Глава Башкирии рассказал о своём отношении к произошедшему в Баймаке. Хабиров рассказал, что с начала работы в должности главы республики он говорил о том, что «не будет терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Он назвал своим «долгом» защиту республики от «попыток раскачать межнациональное согласие». Приговор в отношении Алсынова Хабиров назвал тяжёлым. Однако чиновник считает правильным, что в 2020 году движение «Башкорт»** было признано экстремистским.