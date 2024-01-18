Сбои в Telegram, чиновница в СИЗО и задержания участников митингов в Баймаке

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Красногорский городской суд по ходатайству следователя арестовал руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую до 2 февраля. Напомним, Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.
Глава Башкирии рассказал о своём отношении к произошедшему в Баймаке. Хабиров рассказал, что с начала работы в должности главы республики он говорил о том, что «не будет терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Он назвал своим «долгом» защиту республики от «попыток раскачать межнациональное согласие». Приговор в отношении Алсынова Хабиров назвал тяжёлым. Однако чиновник считает правильным, что в 2020 году движение «Башкорт»** было признано экстремистским.
Меж тем двое участников несанкционированного митинга перед зданием Баймакского райсуда 15 января — Юлдашев С Г. и Идельбаев С. Г. арестованы. По решению Кировского районного суда Уфы, им назначено по 13 и 14 суток заключения.
Подписчики Mkset.ru обратили внимание на ухудшение работы мессенджера Telegram. Позже выяснилось, что сбой имеет массовый характер. Напомним, на днях произошло отключение работы мессенджера WhatsApp*** (работа без VPN затруднена до сих пор). В большинстве случаев отключение коснулось пользователей из Башкирии.
Жительница Уфы дважды ударила ножом сотрудницу продуктового магазина. По версии следствия, 4 марта 2023 года девушка в состоянии алкогольного опьянения напала на сотрудницу магазина в микрорайоне «Нижегородка». Злоумышленница нанесла ей два удара ножом в грудь. Отмечается, что удары девушка нанесла беспричинно — в отсутствие какого-либо повода к конфликту. Как пояснила позднее сама обвиняемая, убийство она совершила, чтобы встретиться со своей знакомой.
* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена на территории России.
*** — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией