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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Сбои в Telegram, чиновница в СИЗО и задержания участников митингов в Баймаке

18 января 2024, 17:03
О главных событиях четверга, 18 января, — в дайджесте Mkset.

Красногорский городской суд по ходатайству следователя арестовал руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую до 2 февраля. Напомним, Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.

Глава Башкирии рассказал о своём отношении к произошедшему в Баймаке. Хабиров рассказал, что с начала работы в должности главы республики он говорил о том, что «не будет терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Он назвал своим «долгом» защиту республики от «попыток раскачать межнациональное согласие». Приговор в отношении Алсынова Хабиров назвал тяжёлым. Однако чиновник считает правильным, что в 2020 году движение «Башкорт»** было признано экстремистским.

Меж тем двое участников несанкционированного митинга перед зданием Баймакского райсуда 15 января — Юлдашев С Г. и Идельбаев С. Г. арестованы. По решению Кировского районного суда Уфы, им назначено по 13 и 14 суток заключения.

По горячим следам: суд в Уфе арестовал участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова*
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Подписчики Mkset.ru обратили внимание на ухудшение работы мессенджера Telegram. Позже выяснилось, что сбой имеет массовый характер. Напомним, на днях произошло отключение работы мессенджера WhatsApp*** (работа без VPN затруднена до сих пор). В большинстве случаев отключение коснулось пользователей из Башкирии.

Жительница Уфы дважды ударила ножом сотрудницу продуктового магазина. По версии следствия, 4 марта 2023 года девушка в состоянии алкогольного опьянения напала на сотрудницу магазина в микрорайоне «Нижегородка». Злоумышленница нанесла ей два удара ножом в грудь. Отмечается, что удары девушка нанесла беспричинно — в отсутствие какого-либо повода к конфликту. Как пояснила позднее сама обвиняемая, убийство она совершила, чтобы встретиться со своей знакомой.

* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.

** 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена на территории России.

*** — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
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