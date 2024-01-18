Пьяная уфимка совершила убийство, чтобы встретиться в СИЗО со своей знакомой

Напомним, ранее в Уфе 17-летний молодой человек требовал выкуп за своего 16-летнего знакомого, которого похитил в магазине. По данным следствия, злоумышленник, угрожая потерпевшему ножом, потребовал его сесть в автомобиль своего знакомого и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал.