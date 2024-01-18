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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 11:58

Жительница Уфы дважды ударила ножом сотрудницу продуктового магазина

Пьяная уфимка совершила убийство, чтобы встретиться в СИЗО со своей знакомой

18 января 2024, 10:36
Фото: 1MI

Жительница Уфы дважды ударила ножом сотрудницу продуктового магазина

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 4 марта 2023 года девушка в состоянии алкогольного опьянения напала на сотрудницу магазина в микрорайоне «Нижегородка». Злоумышленница нанесла ей два удара ножом в грудь. Отмечается, что удары девушка нанесла беспричинно — в отсутствие какого-либо повода к конфликту.

Фото: Пресс-служба СК по РБ.

Один из покупателей остановил злоумышленницу и задержал ее до приезда сотрудников полиции, а коллеги потерпевшей вызвали скорую. Потерпевшая скончалась спустя 5 дней в больнице.

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Как пояснила позже сама обвиняемая, нападение она совершила из-за того, что хотела попасть в следственный изолятор. По словам нападавшей, в СИЗО на тот момент находилась её знакомая.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Уфе 17-летний молодой человек требовал выкуп за своего 16-летнего знакомого, которого похитил в магазине. По данным следствия, злоумышленник, угрожая потерпевшему ножом, потребовал его сесть в автомобиль своего знакомого и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал.

#Общество#Происшествия#Город#Новости Башкирии#Ножевое ранение#Нападение#Азамат Нухов
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