Пьяная уфимка совершила убийство, чтобы встретиться в СИЗО со своей знакомой

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По версии следствия, 4 марта 2023 года девушка в состоянии алкогольного опьянения напала на сотрудницу магазина в микрорайоне «Нижегородка». Злоумышленница нанесла ей два удара ножом в грудь. Отмечается, что удары девушка нанесла беспричинно — в отсутствие какого-либо повода к конфликту.
Один из покупателей остановил злоумышленницу и задержал ее до приезда сотрудников полиции, а коллеги потерпевшей вызвали скорую. Потерпевшая скончалась спустя 5 дней в больнице.
Как пояснила позже сама обвиняемая, нападение она совершила из-за того, что хотела попасть в следственный изолятор. По словам нападавшей, в СИЗО на тот момент находилась её знакомая.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее в Уфе 17-летний молодой человек требовал выкуп за своего 16-летнего знакомого, которого похитил в магазине. По данным следствия, злоумышленник, угрожая потерпевшему ножом, потребовал его сесть в автомобиль своего знакомого и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал.