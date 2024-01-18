«Не церемониться»: после митинга в Баймаке силовикам Башкирии дали новые указания

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По информации телеграм-канала, после распространяемых в соцсетях призывах выйти на митинг в Уфе силовикам объявили полный сбор, а также дали указание «более не церемониться».
Напомним, ранее в Баймаке прошел митинг в поддержку осужденного на 4 года колонии Фаиля Алсынова. По разным оценкам, у здания суда, где 17 января огласили приговор активисту, собралось до нескольких тысяч человек. После оглашения приговора произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики.
Как стало известно позднее, после протестной акции правоохранительные органы возбудили уголовное дело о «массовых беспорядках». Сколько человек станет фигурантами дела, не сообщается. По словам председателя Общественного совета при МВД по РБ Рафаила Диваева, ответственность по статье грозит организаторам и участникам несанкционированной акции.
* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.