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В Башкирии после митинга в Баймаке объявили полный сбор сотрудникам ОМОН

«Не церемониться»: после митинга в Баймаке силовикам Башкирии дали новые указания

18 января 2024, 12:31
Фото: 1MI

В Башкирии после митинга в Баймаке объявили полный сбор сотрудникам ОМОН

Об этом сообщает связанный, по некоторым данным, с администрацией главы Башкирии телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

По информации телеграм-канала, после распространяемых в соцсетях призывах выйти на митинг в Уфе силовикам объявили полный сбор, а также дали указание «более не церемониться».

Напомним, ранее в Баймаке прошел митинг в поддержку осужденного на 4 года колонии Фаиля Алсынова. По разным оценкам, у здания суда, где 17 января огласили приговор активисту, собралось до нескольких тысяч человек. После оглашения приговора произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики.

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Как стало известно позднее, после протестной акции правоохранительные органы возбудили уголовное дело о «массовых беспорядках». Сколько человек станет фигурантами дела, не сообщается. По словам председателя Общественного совета при МВД по РБ Рафаила Диваева, ответственность по статье грозит организаторам и участникам несанкционированной акции.

* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.

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#Общество#Происшествия#Прокуратура#Митинг#Следственный комитет#Новости Башкирии#Задержание#Азамат Нухов#Беспорядки
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