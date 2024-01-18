«Не церемониться»: после митинга в Баймаке силовикам Башкирии дали новые указания

Напомним, ранее в Баймаке прошел митинг в поддержку осужденного на 4 года колонии Фаиля Алсынова. По разным оценкам, у здания суда, где 17 января огласили приговор активисту, собралось до нескольких тысяч человек. После оглашения приговора произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики.