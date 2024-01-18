Кто из уфимских застройщиков стабильно сдаёт дома раньше обещанного срока?

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В числе компаний, которым удаётся стабильно сдавать дома досрочно — крупнейший застройщик загородной недвижимости в РБ ГК «Жилой Квартал». Только за прошлый год компания ввела в эксплуатацию 5 многоквартирных домов, 4 из которых были построены с опережением сроков от 2 месяцев до 1 года.
— Работа по возведению жилых комплексов ГК «Жилой Квартал» не останавливается ни на секунду — строители качественно и быстро делают свое дело, дома растут на глазах. И этот год мы начинаем с приятной новости для тех, кто купил квартиры в 20 литере жилого комплекса «Зубово Life Garden» — мы ввели его на год раньше обещанного срока и совсем скоро начнём передавать ключи новосёлам, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что строительство жилого комплекса «Зубово Life Garden» началось несколько лет назад, когда на месте будущего микрорайона было пустое поле. А на сегодняшний день 19 домов уже введены в эксплуатацию и ещё 3 активно возводятся, построены дороги и современный образовательный центр, реализовано освещение и установлены автобусные остановки, рядом разбит уютный парк.
— За двадцать два года своей работы, мы уже построили и ввели в эксплуатацию более 45 многоквартирных домов, каждый раз подтверждая своё лидерство и профессионализм! Основные покупатели в ЖК «Зубово Life Garden» — это молодые семьи, для которых это первое жильё. И мы считаем, что лучшее проявление уважения и заботы о клиентах с нашей стороны, это высокое качество построенных домов и соблюдение обещанных сроков, поэтому тщательно контролируем каждый этап строительства, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Именно благодаря такому подходу, ГК «Жилой Квартал» имеет высший бал надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков РФ, а в их домах счастливо проживают уже более 50 000 человек, что можно сравнить по численности с городом Мелеузом, и совсем скоро их станет ещё больше. Если и вы хотите стать частью этого счастливого сообщества, то ознакомиться с проектами вы можете на сайте компании gkufa.ru, а задать интересующие вас вопросы — по телефону 8 (347) 22-50-276.
Проектная декларация на сайте наш. дом.рф