Кто из уфимских застройщиков стабильно сдаёт дома раньше обещанного срока?

— За двадцать два года своей работы, мы уже построили и ввели в эксплуатацию более 45 многоквартирных домов, каждый раз подтверждая своё лидерство и профессионализм! Основные покупатели в ЖК «Зубово Life Garden» — это молодые семьи, для которых это первое жильё. И мы считаем, что лучшее проявление уважения и заботы о клиентах с нашей стороны, это высокое качество построенных домов и соблюдение обещанных сроков, поэтому тщательно контролируем каждый этап строительства, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».