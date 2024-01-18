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ВКонтакте заблокировал видео артиста, который высказался о Фаиле Алсынове*

Генпрокуратура заблокировала видео певца Алтыная Валитова в поддержку Фаиля Алсынова*

18 января 2024, 07:42
Фото: Личное фото Алтыная Валитова / vk.com/bboyva

ВКонтакте заблокировал видео артиста, который высказался о Фаиле Алсынове*

Ранее артист выступал в блоге «Башкирской Домохозяйки».

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала видео, в котором певец Алтынай Валитов высказывается в поддержку Фаиля Алсынова*. Материал заблокирован на основании решения Генпрокуратуры России.

Активиста башкирского национального движения и бывшего председателя запрещённой организации «Башкорт»** Фаиля Алсынова вчера Баймакский районный суд приговорил к 4 годам колонии. Спикер башкирского Курултая Константин Толкачёв назвал обжалование приговора правом гражданина, а силовики и люди, пришедшие поддержать Алсынова, вступили в противостояние, из-за которого заведено уголовное дело.

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Алтынай Валитов известен как представитель башкирской эстрады, исполняющий песни на родном языке. Плэйлист с его композициями в соцсети «ВКонтакте» набрал 67,3 тыс прослушиваний. В июле 2023 года блогерка «Башкирская Домохозяйка» записала с Валитовым видеоролик под названием «Один день со звездой».

На днях Валитов опубликовал видео с заглавием «Обращение к Россиянам!», в котором рассказал своё видение ситуации с Фаилем Алсыновым. По мнению исполнителя, «суд над ним был последней точкой кипения, ведь в наших сердцах кипело давно». В видеозаписи автор высказывается о том, что выступает за мирные акции и о готовности «жить бок о бок» с представителями русской национальности.

— Пожалуйста, дайте нам быть собой! У нас ведь тоже есть язык, культура, история.

Однако Генпрокуратура России посчитала выступление артиста опасным, поэтому приняла решение о блокировке контента на территории страны.

Фото: Скриншот / vk.com

Ранее об Алсынове высказывался доктор наук и бывший министр культуры Башкирии Ильдус Илишев. Чем примечательная и неоднозначна личность Алсынова, мы рассказывали в специальном материале.

* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.

** - 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена на территории России.

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#Уфа#Приговор#Новости Башкирии#Фаиль Алсынов#Идэль Гумеров
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