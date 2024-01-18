Генпрокуратура заблокировала видео певца Алтыная Валитова в поддержку Фаиля Алсынова*

На днях Валитов опубликовал видео с заглавием «Обращение к Россиянам!», в котором рассказал своё видение ситуации с Фаилем Алсыновым. По мнению исполнителя, «суд над ним был последней точкой кипения, ведь в наших сердцах кипело давно». В видеозаписи автор высказывается о том, что выступает за мирные акции и о готовности «жить бок о бок» с представителями русской национальности.