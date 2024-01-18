Генпрокуратура заблокировала видео певца Алтыная Валитова в поддержку Фаиля Алсынова*

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала видео, в котором певец Алтынай Валитов высказывается в поддержку Фаиля Алсынова*. Материал заблокирован на основании решения Генпрокуратуры России.
Активиста башкирского национального движения и бывшего председателя запрещённой организации «Башкорт»** Фаиля Алсынова вчера Баймакский районный суд приговорил к 4 годам колонии. Спикер башкирского Курултая Константин Толкачёв назвал обжалование приговора правом гражданина, а силовики и люди, пришедшие поддержать Алсынова, вступили в противостояние, из-за которого заведено уголовное дело.
Алтынай Валитов известен как представитель башкирской эстрады, исполняющий песни на родном языке. Плэйлист с его композициями в соцсети «ВКонтакте» набрал 67,3 тыс прослушиваний. В июле 2023 года блогерка «Башкирская Домохозяйка» записала с Валитовым видеоролик под названием «Один день со звездой».
На днях Валитов опубликовал видео с заглавием «Обращение к Россиянам!», в котором рассказал своё видение ситуации с Фаилем Алсыновым. По мнению исполнителя, «суд над ним был последней точкой кипения, ведь в наших сердцах кипело давно». В видеозаписи автор высказывается о том, что выступает за мирные акции и о готовности «жить бок о бок» с представителями русской национальности.
— Пожалуйста, дайте нам быть собой! У нас ведь тоже есть язык, культура, история.
Однако Генпрокуратура России посчитала выступление артиста опасным, поэтому приняла решение о блокировке контента на территории страны.
Ранее об Алсынове высказывался доктор наук и бывший министр культуры Башкирии Ильдус Илишев. Чем примечательная и неоднозначна личность Алсынова, мы рассказывали в специальном материале.
* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.
** - 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена на территории России.